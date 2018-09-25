中央打假新聞 朱立倫：指控假新聞不能解決施政問題

2018年09月25日 16:08 中時 葉德正

最近中央政府擬修法處理「假新聞」議題，新北市長朱立倫25日指出，市府虛心面對輿論監督，對於不同的意見或不正確批評及訊息，新北市府都快速回應更正，但不會動輒指控任何報導是假新聞；市府也推出「新北QA網」，以淺顯易懂、分門別類的問答方式，滿足民眾知的權利，同時快速澄清謠言，避免「假新聞」繼續散播，維護政府形象。

中央擬修法來處理「假新聞」，許多媒體批評「稻草人治國」，朱立倫說，新北市府也是政府的一部份，但動輒指控假新聞並不能解決目前施政問題。

朱立倫強調，政府應以虛心的態度面對不同的批評和指教，快速地回應，並明確表達正確資訊及政府立場，這是一個民主的態度、對言論自由的尊重和民主價值的堅持。

新北市早已有「新北QA網」(https://qa.ntpc.gov.tw/)，內容涵蓋社福勞工、衛生環境、產經發展、文教休閒、交通運輸及法制安全等六大類型，並有熱門時事主題專區，例如民眾關心的「深澳電廠」，只要點開首頁選單即可以查詢燃媒電廠的空污危害，以及PM2.5有多毒。想要了解其他問題，也可透過關鍵字查詢，就能搜尋到網站內所有相關資訊。

因應行動裝置的普及，「新北QA網」採用響應式網頁設計(Responsive Web Design)，不論是透過手機與平板電腦瀏覽網頁時，不管是文字、圖片或影音，都能以最佳視覺呈現方式觀看。

新北市政府認為，指控「假新聞」不能解決問題，唯有虛心面對輿論監督，謙卑接受批評指教，並開明表達正確資訊與快速回應市府立場，這才是對言論自由的尊重及對民主價值的堅持。

(中時 )