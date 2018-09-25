網美打卡新地標！星巴克亞洲首家貨櫃屋門市在花蓮

2018年09月25日 16:08 中時 吳奕萱

新品甜點貓咪巧克力蛋糕、栗子蛋糕等也於26日全台同步上市。（吳奕萱攝）

洄瀾門市限定星巴克杯款。（吳奕萱攝）

星巴克台灣首間，也是亞洲首間以「貨櫃」打造的貨櫃屋門市－洄瀾門市，於（明）9月26日盛大開幕，以走訪世界各地的貨櫃，交錯堆疊而成的建物設計，承載著過往航行全球的故事。洄瀾門市其貨櫃交疊的鏤空處，以大面積的採光天窗，讓日光層層灑落，有如陽光穿透樹林般，在徜徉自然中啜飲咖啡，呼應了花蓮的地方特色。

此外，洄瀾門市亦為花蓮第一間車道型（DRIVE THROUGH）門市，坐落於花蓮主幹道之一的南濱路上，室內使用坪數89坪，總客席座位共86個，距離花蓮車站約15~20分鐘車程，停車便利，預計將成為網美打卡新熱點！

洄瀾門市建築外觀，由建築大師隈研吾設計，秉持「循環經濟」環保再生理念，以曾駐足過紐約、巴爾的摩、馬賽、巴塞隆納等各大城市碼頭的29個貨櫃為主體，堆疊打造出倒金字塔型的四層建築，賦予貨櫃新生命。門市外牆更將每個貨櫃都標記了獨特的符碼，記載著航行全球的運送故事；內裝將原住民元素的圖騰，在店內各角落呈現。

為歡慶花蓮首間車道型門市洄瀾門市開幕，星巴克也首次推出全台車道型門市同慶活動，自9月26日至10月31日止，凡於車道服務消費，憑當日單筆消費滿200元發票即可集1點（滿400元2點，以此類推），集滿5點即可免費招待中杯冷萃咖啡乙杯。

(中時 )