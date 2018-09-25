中梵達成主教任命協議 府：是祝福好事

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教廷與中國達成主教任命臨時性協議，外界關心，中梵年底建交，總統府發言人黃重諺今表示，從人權角度來看，中國人民可以因此領受到更多上帝慈愛、享受更多真正的宗教自由，這應該是祝福好事。

黃重諺表示，相信梵蒂岡和中國對話，必然是基於人權、宗教自由等人類共同價值和理念。

對於副總統陳建仁是否會在10月組團赴教廷參加先教宗若望保祿六世封聖典禮，黃重諺表示，總統和副總統國際訪問，只要有確認規劃和安排，會按例向各界說明，目前沒有這訊息，這時間無需臆測。

黃重諺說，台灣和梵蒂岡分享共同價值，民主人權、宗教自由上有很多共同點和共識，兩國關係相當穩定，外交從來不應該是零和遊戲，最重要是繼續維持台灣和梵蒂岡長久且穩定邦交。

黃重諺強調，相信梵蒂岡和中國對話，必然是基於人權、宗教自由等人類共同價值和理念，台灣做為宗教自由良好典範，持續在和平自由等普世價值上，強化雙邊高層互訪及宗教交流，致力增進和教廷之間和平人道和慈善夥伴關係，做為教廷和世界各國推展慈善和促進和平不可或缺的合作夥伴。

黃重諺表示，梵蒂岡和中國間相關協議，從人權普世角度來看，在梵蒂岡努力下，中國人民可以因此領受到更多上帝慈愛、接近上帝，從而享受更多真正的宗教自由，這角度來看，這應該是祝福好事。

(中時 )

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