民進黨市議員送雞排 預祝林佳龍高票連任

2018年09月25日 16:10 中時 陳世宗

九合一大選只剩下2個月！國民黨籍立委江啟臣日前在臉書表示，如果林佳龍能夠再贏21萬票，他就要請1萬份的豐原雞排。民進黨籍市議員翁美春等25日在市議會聯合質詢時，拿出雞排請市長林佳龍；要求林佳龍拼連任要大贏，讓大家吃到該立委請的雞排。

翁美春指出，11月24日將進行投票，林佳龍4年來的努力，的確沒有輸的理由；國民黨立委在臉書說，如果林佳龍贏21萬票，他要請吃1萬份豐原的雞排；林佳龍在多場市政說明會也說過，一定要拼連任，讓大家吃到立委請的雞排。

翁美春等議員拿出「佳龍好政績，贏得好成績」的看板，及雞排到林佳龍座位前，幫林佳龍加油打氣，並預祝林佳龍連任成功。林佳龍說，這幾年來台中市的建設，市民都看的到，而且也都支持。

林佳龍說，市府4年來不眠不休推動台中發展，大台中在進步中，改變也看的見，台中市在各方面的指標都是在一個崛起的階段，人口數已成為全台第2大城市，投資是6都最多，失業率最低，薪資成長率最高，台中市的社會福利，也比其他縣市做得好。

林佳龍強調，一個城市會產生磁吸效應，會把很多的人才吸引過來，台中市有很好的條件。這次的選舉是對現任首長施政的投票，他有信心也會全力以赴，爭取市民最大支持；候選人提政見要具體，不是換了人，問題就解決了，應該說明解決的方法在哪裡？要有清楚的目標。

(中時 )