防恐慌踩踏造成意外 捷運警察與捷運公司安全演練

北市捷運警察隊會同捷運公司保全人員在捷運公司舉行安全演練。〔警方提供〕

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針對目前台北捷運每日高達２百多萬人次運量，為雙北市民最重要的交通工具，而捷運安全已成市民最關注事項，今天（25日）下午，北市警捷運警察隊特別與捷運公司在北市中山北路二段捷運公司行政大樓，舉行安全模擬演練，對各種危安事故處理，建立快速反應機制，確保乘客安全。

捷運警察隊表示，日前北捷信義線台北車站一號詢問檯前發生王姓精障女子隨機傷人事件，就是靠著站務人員及保全人員先行處置，再待捷警隊員警趕到接續處理，因此，建立快速反應機制，是非常重要課題。

捷警隊指出，目前臺北捷運系統每日車班約3370列次，運量更高達220餘萬人次，已成為雙北市民日常最主要交通工具，一旦發生治安事件常成為媒體及民眾注目焦點，因此，捷運安全維護是捷警隊當前治安重點工作。

捷運警察隊為強化捷運系統安全，特整合捷運公司及保全等相關單位，於25日午15時，在北市中山北路二段捷運行政大樓B1，針對站務、保全人員辦理突發事件應變訓練及狀況處置模擬演練，在遇到緊急狀況及時處置，並提升自我防衛能力，有效補實警察勤務間隙，建立快速反應機制，確保旅客乘車安全。

捷警隊說，這次演練目的係加強訓練捷運站體內發生危安事件狀況處置的sop，希望透過不斷訓練能在遇到狀況時，快速反應處置，避免引起乘客恐慌。捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時，務必提高警覺，如遇暴力行為時，可利用隨身攜帶較大面積物品(背包或行李等)擋於胸腹前自保，若有帶雨傘亦可用來防禦歹徒，並立即按下車廂內對講機尋求站務人員協助即時通報警方處置，以維護自身安全。

(中時 )

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