台大雲林分院生殖醫學中心 第一例試管嬰兒受孕成功

2018年09月25日 16:11 中時 周麗蘭

生殖醫學中心的取精室。（周麗蘭攝）

台大雲林分院去年3月著手成立生殖醫學中心，今年六月獲得衛福部認證即展開試管嬰兒診療服務，旋即傳出第一例試管嬰兒受孕成功消息。雲林分院長黃瑞仁表示，台北總院有的雲林都有，絕對可扮演「助生」娘娘角色。

台大雲林分院婦幼中心去年3月成立，一年多來耗資400萬元整建空間、700萬元添購高端儀器設備，今年六月終於建置生殖醫學中心完成，25日揭牌啟用。

六月間一名不孕症婦女患者因在外縣醫學中心做試管嬰兒未成功，轉求助台大雲林分院生殖醫學中心，30多歲的她取卵15個、7個胚胎受精成功，2個植入子宮，1個被成功懷孕發育，其餘5個冷凍。另外，12例人工授精也有5例成功。

院長黃瑞仁表示，生殖醫學中心由楊博凱醫師主持，人工授精、試管嬰兒的水平與台北一致，另邀請到台北總院的國際級婦癌專家、國內子宮頸根除手術首屈一指的陳祈安教授支援。

婦幼中心主任陳明洸教授表示，婦產科三大範疇產科、婦科、不孕症，台大總院有的規格雲林通通有了，產前基因檢查、高層及超音波檢查、婦科癌症腫瘤、腹腔鏡手術、人工授精、試管嬰兒、凍卵、凍胚、完整早產兒照護、小兒重症醫療等都完備。

婦癌名醫陳祈安教授表示，雲林分院的婦幼醫學藥物、儀器與總院都一樣，腫瘤部的專家到齊、放射線治療也一樣，在台北做斷層掃描、核磁共振動輒三個月，在雲林就診更快。

陳祈安是國內子宮頸根除手術的第一把交椅，本月起他在雲林分院周二上午看診，周四對後輩醫師指導手術。

(中時 )