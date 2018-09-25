張菲復出9個月再度暫別綜藝圈：自由了！還我河山

2018年09月25日 16:11 中時 林淑娟

張菲身穿他最熟悉的重機帥氣裝扮主持最後一集《綜藝菲常讚》。（林淑娟攝）

綜藝天王張菲（菲哥）蟄伏6年半再復出主持的《綜藝菲常讚》，在播出三季、9個月後，本週六（29日）將播出最後一集，25日是他最後一次進華視錄影。菲哥身穿平常騎重機的帥氣裝扮主持最後一集，並透露這就是他原本復出時最想要做的外景實境節目樣貌，也是接下來的「張菲生活」。被問起心情，他掩藏依依不捨情緒、大方豁達地說：「我自由了！今後要繼續過著還我河山的生活！以後大家只能捕獲野生菲哥了！」

菲哥說，放下這節目後，他會先痛快地玩，之前因為主持節目，每週至少開會兩次，錄影用掉一天，隔天會累得睡到下午，整個人思緒被節目佔據著，就算玩也只是蜻蜓點水，玩得很不痛快。

至於下週登場的金鐘獎，菲哥表示，不管他還有沒有節目，金鐘獎都是屬於藝人的一天，也是藝人追求的肯定與目標，「不去太小氣了」，且還有人在他之前節目就停了也入圍。至於必須與徒弟胡瓜等人同台競爭，他說這是場美麗的競爭，自己只是出道較早，他們青出於藍勝於藍，收視率也在擺在那，能同台競逐是浪漫、美麗的一件事，雖然結局一定有人心碎，但心碎也是甜蜜，因為至少也是死在自己人身上，「當然希望他們還是死在我手上啦！」

媒體也問到張菲關於江明學吸毒一事，菲哥表示，之前騎重機去淡水時，曾經看過江明學，當下他把身上的一千元掏出來給他，因為江的帽子是空的，「這麼大牌的人，在淡水河邊唱歌，給一萬塊也不夠。當時我們還聊了一下天，他也沒有自卑的感覺」。菲哥說，原本知道江明學摔車後，也有想發他通告，但後來被白冰冰的節目捷足先登，且後來自己節目也沒了。他覺得江明學看似忠厚、守本分，「怎麼會禁不起誘惑呢？」

江明學號稱因為壓力大才吸毒，菲哥不以為然地說，這就是因為找不到發洩出口，「我到處都是出口！人一定要為自己找到宣泄情緒的出口，要培養日常生活興趣，女生就算鉤針、打毛衣也是一種出口！每個人在正業之外，務必要為自己安排可以喘口氣的空間」。他還爆料，以前帶倪敏然、王夢麟去玩風帆，結果倪敏然竟然在海邊讀《台灣通史》。

(中時 )