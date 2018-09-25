台中亞緻大飯店鎖定公教人員推「國民旅遊卡專案」

亞緻大飯店攜手飯店週邊超過10家的知名店家，如春水堂，持房卡消費可享優惠價。（圖／台中亞緻飯店）

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亞緻大飯店鎖定公教人員推出「國民旅遊卡專案」。（圖／台中亞緻飯店）
亞緻大飯店推「房卡=VIP卡」促銷案，攜手飯店週邊超過10家的知名店家」合作。（圖／台中亞緻飯店）

9月進入飯店業的傳統淡季，台中飯店業者近期紛紛祭出促銷方案搶客、提高住房率！其中，亞緻大飯店鎖定公教人員推出「國民旅遊卡專案」，憑國民旅遊卡至28樓異料理及46樓頂餐廳用餐，不分平假日及午晚餐，可享整桌8折優惠；折扣後，消費金額滿3,000再享折抵500元、滿6,000元再折抵1,000元！

亞緻大飯店表示，國民旅遊卡還可獨享住房專案，平日入住標準客房3,999元，內含28F異料理自助早餐2客；亞緻大飯店還搭配「房卡=VIP卡」促銷案，攜手飯店週邊超過10家的知名店家，例如位於步行3分鐘的「GENIC SALON」草悟道店，憑台中亞緻房卡可享洗髮9折、剪髮6折及護染燙髮5折優惠；想品嚐文青風的小吃，憑台中亞緻房卡至好豆堂，消費滿100元就送有機豆乳1杯。

若想優雅的享受SPA，憑台中亞緻房卡至「喜泉C SPA」博館店，可享「亞緻專屬全身紓壓療程」，原價3,900元，台中亞緻貴賓優惠價1,980元；另外，春水堂、陳允寶泉、草悟廣場、月之戀人、園SONO日本料理、玉堂春、金色三麥等眾多草悟道合作店家，讓旅客走到哪都可享有VIP貴賓價。

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