國人最常運動項目 謝哲青揭露「登山3大謊言」

2018年09月25日 16:21 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

中秋過後天氣漸涼，隨著10月芒草、山毛櫸等各式花季的到來，你是否也想趁著天涼好個秋，到戶外走走、活動一下呢？

臺灣豐富的山林景觀與資源，是國人的一大財富，而登山、健行更是國民運動，根據體育署2017年運動現況調查結果指出，我國有運動民眾最常運動的項目為「散步／走路／健走」（53.2％）、「慢跑」（24.4％）及「爬山」（11.6％），可見我國登山及健走運動已蔚為風氣。

為了鼓勵民眾走向戶外，一起親近山林、愛上山林，體育署還將傳統習俗的農曆9月9日重陽登高，結合「國民體育日」，將今年國曆9月9日至10月13日（農曆9月9日）訂為體育月，舉辦一系列全國登山日活動，希望大家都能養成規律運動習慣，樂在山林、挑戰自我。

登山好處多 這些注意事項要知道

壢新醫院運動醫學科主任林頌凱表示，登山運動對人的確有諸多好處，舉凡像增強心肺功能、加強肌力、肌耐力、鍛練身體平衡協調力、吸收芬多精負離子等，但登山時常面臨不同的坡度，容易發生扭傷、拉傷、抽筋等運動傷害，也容易對脊椎和膝關節產生潛在威脅，因此建議爬山時應注意這些事：

1.了解身體狀況 莫貪心：登山前先了解自己的身體狀況，若有關節退化或其他疾病的的人，建議先諮詢醫師或治療師。初學者可先從小山爬起，切莫心急一次挑戰大山。

2.裝備不可少 護具適當用：搭配登山鞋和登山杖，登山鞋可防滑吸震，登山杖則可以分擔腿部受力，保持身體平衡；過程中若有膝蓋、下背痛狀況，建議戴上護膝或護腰，但只限爬山的時候穿戴，平常還是要加強肌肉的鍛練，不可過度依賴護具。

3.步伐放慢 下坡時膝蓋微彎曲：太急太快的步伐對關節耗損大，建議爬山時步伐放慢；下山時，可將膝蓋稍微彎曲，減少關節負擔。關節退化者可選擇坡平的土質路面，台階或石板路則建議盡量避開。

4.鍛鍊肌肉 搭配其他運動：除了爬山，建議平常可再搭配其他運動，如健走、騎單車、游泳等多元組合，才是保養關節的最好方式，平常也要多鍛練核心肌群、大腿肌群和臀肌，才能預防運動傷害。

登山3大謊言 「很簡單、快到了、再也不來了」

知名旅行家謝哲青說，登山的美好感受讓他難以忘懷，並分享讓自己堅持下去的「登山3大謊言」：

一是「很簡單啦！」，登山社會用這句話鼓勵民眾邁開登山的第一步，實際上挑戰不一定像口頭上說得容易，但可以鼓勵登山者勇於挑戰。

二為「快到了！」，當登山者已經氣喘吁吁，前方的嚮導會用「快到了」來鼓勵，但其實可能還要一段時間才能抵達目的地。

第三個謊言，則是自己給自己的一句話「再也不來了！」，謝哲青說，就算登山、健行當下覺得很累，再也不想體驗，但回到家、一覺醒來後，卻仍會忍不住翻開地圖，尋找下一個挑戰的目的地，這才是登山最有趣的地方！

(中時電子報)