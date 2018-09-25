宋瓷冰裂美學　誘發歐洲馬賽克藝術

2018年09月25日 16:23 旺報 李侑珊

宋瓷被視為中國陶瓷藝術發展巔峰，宋代汝窯瓷器拍賣交易更屢創天價，台大藝術史研究所教授謝明良為中國陶瓷史專家，他認為宋瓷之所以受推崇，在於造型簡約、釉色溫潤，色澤宛若玉器，其如冰裂的紋路，不只深受日本推崇，在和服等手工藝製品都能看到「冰菊」或「冰楓」紋飾，甚至引發歐洲人對「馬賽克」的想像。

宋代所開創五大名窯：鈞窯、汝窯、官窯、定窯、哥窯，為中國正式開創燒制的實用器皿，以及觀賞器皿的「瓷器」時代，而被歸類為官窯的北宋汝窯，迄今仍廣受推崇，聯電榮譽董事長曹興誠更以新台幣11.5億元的天價，將其所蒐藏的宋瓷「北宋汝窯天青釉洗」拍出。

謝明良表示，北宋汝窯與南宋官窯如今都是稀世珍品，數量非常少，在1990年代之前，完整的汝窯作品， 全球僅70多件，其中約有20件則珍藏於台北故宮。

謝明良說，宋代瓷窯受到大眾喜愛的風潮始於明代，而宋瓷以開裂紋理、「碎器」作為特色，對於明代的流行時尚，甚至造成深刻的影響，像是明朝的家具、衣飾、文具等造型，大多都可以看到宛如「冰裂」的造型，而「冰裂」代表的寒冷，明代的民生美學，因此又喜歡在加入梅花加以裝飾，於是宛如開裂的「冰裂」紋路及梅花，就成為明代的時尚圖像，瓷釉的開片紋理，因此滲入社會各階層門類的工藝品。

謝明良提到，在中國之外，日本也鑑賞「碎器」，在和服等手工藝製品都能看到「冰菊」或「冰楓」紋飾，不僅如此，輸出到歐洲的中國外銷瓷當中也可見到「碎器」。

謝明良認為，中國「碎器」及其圖像，除了引發歐洲人「馬賽克」的想像之外，彩色玻璃鑲嵌畫可能也是他們聯想的對象。

(旺報 )