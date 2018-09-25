台南》高思博陣營控黃偉哲釋8則假新聞 黃營反批高負面選舉

2018年09月25日 16:38 中時 洪榮志

國民黨台南市長參選人高思博競選團隊25日列舉8則黃偉哲陣營製造的「假新聞」，批評黃偉哲陣營對高思博釋放的假新聞與抹黑次數不勝枚舉，讓台南選情烏煙瘴氣。黃營發言人邱莉莉則駁斥，高思博「每日一罵」文宣充滿殺伐之氣，誰在進行負面選舉，市民都很清楚。

高思博辦公室媒體部副總監楊惠蘭指出，對於黃陣營在選舉期間發出的假新聞不勝枚舉，包括市區和網路打通的計畫、鹽水岸內糖廠計畫，全部變相「納為己有」，竊占台南市政府資源當自己的政見。楊反問黃：硬把別人的施政說成是自己的，如果這不是假新聞，什麼是才是假新聞？

楊惠蘭還說，這些指控全是有憑有據，公務員不該違反行政中立，這是基本的民主常識；但黃偉哲卻故意讓巿府官員陷於違法風險，相當不厚道，民進黨不抹黑就不會選舉。

不僅如此，7月初黃偉哲發言人邱莉莉為糢糊黃偉哲連續10次缺席空汙法案表決焦點，也亂指責高思博沒有出席立法院表決；但根據立法院議事及發言系統查詢，民進黨所提出的這些法案，根本就沒有三讀表決，何來高思博「缺席」表決之說？隨後，黃營又用錯誤的資料攻擊高思博為台南文化觀光投入的「南區光點計畫」，如果這不是利用假新聞抹黑對手，什麼才是？

楊惠蘭除呼籲黃偉哲營陣不要再繼續釋放假新聞，以免台南選情「烏煙瘴氣」，高辦也已將黃營所有刻意對媒體釋放的假新聞送交「台灣事實查核中心」，以正視聽。

黃偉哲競選團隊發言人邱莉莉認為，當黃偉哲推出「每日一政策」，與市民討論台南未來發展的時，高思博卻「每日一謾罵」，全盤否定台南人的努力。

邱莉莉還指出，黃偉哲將競選看板換成「台南特有種」，行銷地方美好的特色，成為觀光客打卡的新景點；反觀高思博的文宣，充滿殺伐之氣的「暴政、殺韃子、毀家滅族」等暴力語言，誰從事正面選舉？誰在進行負面攻擊？市民都看得很清楚。

(中時 )