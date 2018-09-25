台南》高思博陣營控黃偉哲釋8則假新聞 黃營反批高負面選舉

國民黨台南市長參選人高思博競選團隊批評對手黃偉哲陣營釋放的假新聞與抹黑次數不勝枚舉，讓台南選情烏煙瘴氣。（洪榮志攝）

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國民黨台南市長參選人高思博競選團隊25日列舉8則黃偉哲陣營製造的「假新聞」，批評黃偉哲陣營對高思博釋放的假新聞與抹黑次數不勝枚舉，讓台南選情烏煙瘴氣。黃營發言人邱莉莉則駁斥，高思博「每日一罵」文宣充滿殺伐之氣，誰在進行負面選舉，市民都很清楚。

高思博辦公室媒體部副總監楊惠蘭指出，對於黃陣營在選舉期間發出的假新聞不勝枚舉，包括市區和網路打通的計畫、鹽水岸內糖廠計畫，全部變相「納為己有」，竊占台南市政府資源當自己的政見。楊反問黃：硬把別人的施政說成是自己的，如果這不是假新聞，什麼是才是假新聞？

楊惠蘭還說，這些指控全是有憑有據，公務員不該違反行政中立，這是基本的民主常識；但黃偉哲卻故意讓巿府官員陷於違法風險，相當不厚道，民進黨不抹黑就不會選舉。

不僅如此，7月初黃偉哲發言人邱莉莉為糢糊黃偉哲連續10次缺席空汙法案表決焦點，也亂指責高思博沒有出席立法院表決；但根據立法院議事及發言系統查詢，民進黨所提出的這些法案，根本就沒有三讀表決，何來高思博「缺席」表決之說？隨後，黃營又用錯誤的資料攻擊高思博為台南文化觀光投入的「南區光點計畫」，如果這不是利用假新聞抹黑對手，什麼才是？

楊惠蘭除呼籲黃偉哲營陣不要再繼續釋放假新聞，以免台南選情「烏煙瘴氣」，高辦也已將黃營所有刻意對媒體釋放的假新聞送交「台灣事實查核中心」，以正視聽。

黃偉哲競選團隊發言人邱莉莉認為，當黃偉哲推出「每日一政策」，與市民討論台南未來發展的時，高思博卻「每日一謾罵」，全盤否定台南人的努力。

邱莉莉還指出，黃偉哲將競選看板換成「台南特有種」，行銷地方美好的特色，成為觀光客打卡的新景點；反觀高思博的文宣，充滿殺伐之氣的「暴政、殺韃子、毀家滅族」等暴力語言，誰從事正面選舉？誰在進行負面攻擊？市民都看得很清楚。

(中時 )

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