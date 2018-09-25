台灣流感疫苗施打模式 引起美國人好奇

2018年09月25日 16:47 中時 陳志祥

台灣每年推動流感疫苗接種計畫，建立大規模接種量能，累積流感大流行因應整備計畫演練的經驗，日前刊登在美國公共衛生雜誌(AJPH)，作為其他國家研擬大流行因應整備計畫時、有關疫苗大規模接種參考。

這篇論文發表是美國約翰霍普金斯衛生安全中心(Johns Hopkins Center for Health Security)推動Outbreak Observatory先驅計畫，選定台灣作為合作夥伴，並於2017年10月來台實地觀察公費流感疫苗接種策略與執行情形。

台灣自1998年起開始推動季節性流感疫苗接種計畫，優先針對65歲以上高危險群及長期照護機構住民提供流感疫苗注射，並陸續增加接種對象，使得公費疫苗從1998年18萬劑增加至2017年600萬劑，全人口疫苗涵蓋率25％。

台灣大規模接種方式引起美國美國約翰霍普金斯衛生安全中心的興趣，參與合作計畫的疾管署防疫醫師林詠青表示，美國疾管署雖有協助大流行高風險區的州、地方衛生單位快速取得醫療防疫物資、並且分配至所轄社區，但以藥物配送為主。

而台灣每年的流感疫苗接種都是因應流感大流行，進行大規模接種演練，包括接種地點(合約院所、社區、學校、企業等)、衛生單位與其他公／私部門的合作聯繫與提升民眾接種疫苗意識的宣導活動等。

該中心希望藉由發表台灣季節性流感疫苗接種計畫，累積大流行因應整備實務經驗，寫出來與國際分享，同時協助各國提升公共衛生緊急事件因應的整備量能。

(中時 )