水電工搖身變「吳董」賣壯陽藥被驗出3種麻醉藥

吳姓男子從去年開始，在大陸網站引進催情水、壯陽藥物，於網路購物平台販售，外擦、內用全是大陸貨，獲利約7成。（張妍溱攝）

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吳姓男子所引進「印度神油」，疑似被驗出有3種管制麻醉藥物，嚴重恐引發猝死。（張妍溱攝）
女性催情水、壯陽藥物，全是大陸貨。（張妍溱攝）

吳姓水電工在大陸網站引進催情水、壯陽藥物，於網路購物平台販售，警方日前接獲民眾檢舉，查扣14種、市值逾140萬元偽劣藥，送檢驗出含有3種以上管制用局部麻醉劑、口腔止痛藥等，恐危害人體健康；警方訊後將吳依藥事法、詐欺罪嫌移送，檢察官複訊後裁定交保。

警方調查，28歲吳姓男子，去年開始在大陸知名網站低價引進催情水、壯陽藥物於網路大賣後、快速致富，購買名車代步、買房，從月薪僅2萬多元的水電工，搖身一變， 自稱創業年薪百萬「吳董」，佯稱藥品「人體試驗」保證「絕無問題」，落網後卻向警方坦承女性激情噴霧劑「無效果」令人傻眼。

被檢舉「大賺黑心錢」的吳姓男子，販售壯陽藥獲利約7成，竟大言不慚認為是「幸福推手」，網路大打產品介紹，有男女使用後比較心得；包括，「印度神油」、「Supa Size」、「黃金牡蠣」、女性快感增強凝霜等14種外擦、內用全是大陸貨，其中「印度神油」疑似被驗出有3種麻醉藥物，嚴重恐引發猝死。

吳男向警方供稱，偶然間在網路發現壯陽商品在網路拍賣，起初自己購買試用看看，後來發現網路上賣催情水、壯陽藥物市場、商機龐大，由於水電工薪水常入不敷出，鋌而走險，短短1年賣壯陽藥牟取暴利，沒想到因此觸法。

(中時 )

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