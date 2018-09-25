台中鐵路高架捷運化 10月啟用5座新增車站

2018年09月25日 16:44 中時 王思慧

陸橋拆除後，民眾開車更順暢。（鐵道局提供）

台中鐵路高架工程最後一哩路，鐵道局今（25）日宣布，將在10月下旬啟用新增建的栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座高架通勤站，並陸續拆填計畫範圍內17處平交道、18處地下道及3座陸橋，讓民眾行駛平面道路更順暢；因站內新增股道可待避列車，並配合台鐵下月12日改點，民眾搭乘直達車班表時間並不會受到影響。

鐵道局主秘溫代欣表示，為提供軌道運輸服務，台中五個通勤佔將在10月15日後啟用，平均每2公里一個車站，從2016年10月到現在，將17處平交道、18處地下道填平路面，讓民眾開車方便，並拆除3座陸橋，將視覺障礙阻隔移除。

溫代欣指出，經費從288.3億元，再增加到310.45億元，為確保5座新增車站營運安全性，交通部也將在今日辦理履勘作業，順利通過檢驗後，預定10月15日報請交通部同意啟用，屆時將可增進台中市民搭乘鐵路的可及性及便利性，且台中捷運綠線完工後，可經由松竹站及大慶站轉乘捷運綠線，構成台中環狀軌道運輸。

另外，各車站均規劃設置商場、停車場及藝術景觀等空間設施，未來鐵路高架橋下及騰空廊道土地，也將由台鐵局及台中市政府接續規劃辦理景觀綠美化、自行車道及多目標使用等工程，將可帶動鐵路沿線周邊商業經濟與運動休閒等活動，並美化市容景觀，提升市民生活品質，發揮鐵路高架化最大效益。

(中時 )