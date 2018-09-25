拔鼻毛恐致腦膜炎！專家：鼻毛眉毛用拔的超危險

拔鼻毛感染恐致腦膜炎！鼻毛、眉毛該怎麼清理？(圖／shutterstock)

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中時電子報
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眉毛雜亂、鼻毛外衝，總讓人覺得不修邊幅或不禮貌，但又沒時間上理容院整理，於是很多人會在家自己用鑷子、刮刀甚至用手拔，但專家表示這很有可能引發意外的問題。

●鼻毛用拔的易感染

鼻毛外露觀感不佳，是許多人重點清理的目標，但鼻毛能過濾空氣灰塵，對於鼻腔和肺部健康相當重要，因此醫師建議不要過度清除，清理也不應用拔的，而是用剪刀修剪，否則會有感染風險。

日前有新聞寫道，由於鼻腔離腦部很近，如果拔毛後遭感染，可能會引其他症狀，例如鼻竇炎甚至腦膜炎。台北市聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科醫師謝宇翔表示，的確有風險，雖然機率不高，但整理鼻毛時還是用剪的較好。

此外，市面有很多電動修鼻毛機，趙昭明皮膚科院長趙昭明認為，因為機器無法控制力道，放得位置不正確也可能傷害鼻黏膜，「在門診有過用鼻毛機修鼻毛結果鼻黏膜出血的案例。」

●拔眉毛當心變「禿眉」

俗話說「眉為保壽官」，傳統上眉毛象徵著一個人的壽命或運氣，相貌美醜、情緒都跟眉毛有關，因此不論修雜毛或是修形，男男女女都很重視。相同的，用拔的也有感染風險，「可能會造成毛囊炎或長疹子，嚴重甚至長不出眉毛，」趙昭明說。

●用「剪、刮」代替「拔」　消毒要確實

用拔的可能感染，因此趙昭明建議，可使用鈍頭剪刀清理鼻毛，沿著鼻孔壁修剪，不需剪得太乾淨，頻率也不用過多，外露或雜亂時再剪即可；眉毛則可使用修眉用的刮刀，依照自己喜歡的眉型整理。

但最重要的是消毒，消毒不完全仍可能會有問題，趙昭明表示使用器具前要用酒精消毒，如果是修眉，過程中可用刮鬍泡潤滑皮膚、軟化眉毛，清理時較不會受傷，最過後再用洗面乳清潔，降低感染風險，且修眉頻率1個月不要超過一次。

至於修眉、剪鼻毛是否適合在家自行處理，謝宇翔表示可以，但如果不知道怎麼剪鼻毛或怕受傷，可以到診所請醫師幫忙；趙昭明也認為，如果是在安全的考量下，由於無法確定理容院修整毛髮前器具是否有消毒，因此在家使用消毒過後的器械是較好的選擇。

(中時電子報)

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文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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