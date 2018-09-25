獨／準視帝2度交手 黃健瑋、莫子儀對談：不如一起拿獎

2018年09月25日 16:44 中時 洪秀瑛

黃健瑋（右）及莫子儀已認識20年。（粘耿豪攝）

黃健瑋（左）及莫子儀演技實力有目共睹。（粘耿豪攝）

黃健瑋與許瑋甯演出《麻醉風暴2》。（公視提供）

黃健瑋在《麻醉風暴2》飾演麻醉醫師。（公視提供、粘耿豪攝）

莫子儀演出《台北歌手》。（客台提供）

莫子儀下不少苦功。（客台提供）

莫子儀與黃姵嘉在《台北歌手》談禁忌之愛。（客台提供）

莫子儀與楊小黎、黃姵嘉演出《台北歌手》。（客台提供）

莫子儀。（粘耿豪攝）

黃健瑋。（粘耿豪攝）

37歲的莫子儀、黃健瑋出道至今約20年，今年分別以客台《台北歌手》、公視《麻醉風暴2》同時入圍男主角獎及編劇獎。5年前他們在男主角獎項交手過，這次2度對決，演技實力有目共睹，2人在男主角獎項中呼聲高，過去金馬獎曾頒雙料影帝影后，黃健瑋笑言：「我覺得我們都演得好，不如一起拿獎，只是他們給2份獎金願不願意？」

莫子儀、黃健瑋是北藝大學長學弟關係，交情至今近20年，從校園一路到現在，如何看各自轉變？莫子儀說，「他那時候個性比較衝、比較叛逆，也是衝撞表演的時期」。黃健瑋自嘲：「講叛逆有點保守，就是過得誇張，小時候比較壞、討人厭，各方面都過分活潑，我們完全是兩極。」莫子儀則自認個性較為孤僻，不常與人互動。

莫子儀的叛逆期在高中，上了大學才開始發憤念書，黃健瑋解析自帶憂鬱的莫子儀：「他少與人接觸是因為他的感受度、敏銳度比我們都高，我年輕時候不明白，刻意把自己的敏銳度降低」。去年他們一起到大陸巡演舞台劇《紅樓夢》，聊表演、面對生命態度，10多年來各自有了轉變，黃健瑋說，「我的行動很明顯，他還在小莫世界裡」。

2人繼《紅樓夢》之後，10月12至14日又將在國家戲劇院合體演出舞台劇《神農氏》。他說，每次入圍總接收到「這次一定是你」的眼光，多次擦身而過之後，今年對別人的讚聲有種不知如何反應的「定格感」，說完馬上轉頭對莫子儀說：「不然你拿獎座，我拿獎金再去做一個。」他去年曾擔任金鐘評審，其實能理解作品入圍已是評審給予莫大肯定。

莫子儀今年首次擔任桃園電影節評審，終於知道每個人看待表演角度和方式不同，對自己拿獎與否，實在無法評斷，黃健瑋對同獎項入圍者喊話，笑稱「所以啊，軒睿保重，國毅放輕鬆一點，沒事的，不管怎樣，都不要喝太多」。對於戲劇節目獎，黃健瑋沒投《麻醉風暴2》，反倒看好《台北歌手》，認為這部戲「製作完整、類型大膽，題材一貫性」。

2人對視帝和編劇獎各有喜好，莫子儀以《台北歌手》來說，「因為故事以第一才子呂赫若為出發，不論哪個獎項拿獎，不是對於我們自己的榮耀，而是對呂赫若的一種追崇，代表我們的作品可以把呂赫若的精神傳達出來」。黃健瑋最想拿編劇獎，他自我解嘲因個性不愛拋頭露面，「最理想狀態是希望10年後可以達標，半年演戲、半年廢在家當編劇」。

黃健瑋在《麻醉風暴2》飾演麻醉科醫生蕭政勳，演技逼真、情感流暢，戲播出時，連醫生都懷疑他真的有麻醉醫生經歷。他第1季演出時，刻意為角色設計「說話含糊」狀態，與許瑋甯對戲還要試探摸索；到了第2季，黃健瑋已讓蕭政勳「入魂」，他自己也認同，「演一演，連自己都不懷疑自己，因為第1季播出後角色好像真的存在，產生質變，第2季一開拍，彷彿我就是蕭政勳」。

第2季中，他有好幾場跟許瑋甯的對戲，劇中沒話講的時候會呈現定格狀態，傳達出享受跟這女生在一起感覺，透過細微動作或習慣，讓觀眾有些想像。而許瑋甯劇中和義父、義母3場戲由黃健瑋執筆撰寫，讓許瑋甯的角色更加立體、完整。黃健瑋在表演上也嘗試做「性別權力反轉」，「以往大家都覺得男性是Man的、控制的形象，我在角色設計時故意放掉，真正做決定的是楊惟瑜（許瑋甯的角色），情感面也是，蕭政勳有他陰性的一面，這和我很像，男生為什麼一定要演成男生的樣子，好好做自己就好」。

分飾5角的莫子儀，在戲中戲的虛實之間巧妙切換角色，他今年5度向金鐘叩關，在《台北歌手》飾演聲樂家、文學家呂赫若，還必須分飾呂赫若小說中的4個角色：學校老師、小鎮醫生、憨厚農夫及口吃車伕。原本車伕一角不需要口吃，是莫子儀主動向導演增加的特色，他亦下足苦功，除了背客語、德語、日語等，為了練鋼琴曲目指法，買鋼琴太貴，於是他買了電子琴，每天在家練6小時以上，「因為扮演的是一個曾經存在的人，不能妄加揣測和詮釋」。

他對角色的投入與認真程度幾近自虐，5個角色中，難度最高的是飾演呂赫若，「我用不同方式接近他，除了看他的日記、小說，同時也理性思考，他有外遇，但他在日記裡隻字未提。我也常看著呂赫若不同時期的照片，然後晚上練鋼琴，有幾個晚上在家彈琴，突然感覺到呂赫若好像就坐在我旁邊，微笑的看著一個笨拙的表演者想要詮釋他的過程，那時候有種陪伴、鼓勵的感覺，有點玄，但這體驗滿特別的」。

他說，拍完《歌手》之後，有段時間很不願意再提起呂赫若，不是他想回到莫子儀，「我會覺得不論我從哪個方式去講他，都是對他的不尊重，我演呂赫若時，那是一種創作，但扮演完就必須給予尊重，不要再做過多評論」。他說創造角色過程中，由於呂赫若留下的東西不多，因此先從他的日記中找線索寫進戲劇中，他發現呂赫若在家其實很暴躁，呂會在日記上寫自己打小孩，但打了就後悔，呂打老婆，日記上寫老婆笨手笨腳，隔天又寫老婆很辛苦，「呂赫若習慣記錄自己內心的愧疚和矛盾」。

他第1集有打小孩橋段，導演擔心觀眾會不會因此不喜歡這角色，莫子儀認為：「我覺得一定要把它拍出來，因為這非常真實又寫實，如果要描繪一個角色，把它形塑成太神、太虛、太高高在上，這不是《台北歌手》要做的事。最珍貴的就在於，呂赫若在面對國家、社會、家庭及對自己的期許，他有情緒、憤怒，但他堅持「如果要做，就要把這個好好做出來」，導演原本也擔心劇中描述的外遇橋段讓觀眾觀感不佳，「這些不是要寫神話故事，而是要表達呂赫若的精神」。

他和導演樓一安爭執最多的是「創作呂赫若」，在劇本第一稿之前，他已讀完呂赫若的所有資料，對角色有一定的想法、直覺，「寫很容易，但人跟人有很多狀態不是語言表達出來或語言下有很多意義，比如太太知道先生有外遇，當遇到外遇對象，要考慮呂赫若是個大家庭出身，在那時代如果太太直接跟他說『你不要再把家裡的錢和米拿去給別人吃』，當面數落他，那情緒我可以感覺得到『呂赫若的暴力不是沒來由的』，他承受對自己的期許和對時代的壓抑，當他打他老婆，自己是嚇到的，他不知道自己的出手會這樣，所以我花很多時間和導演討論這部份」。

呂赫若寫了很多以女性為出發的小說，莫子儀堅持劇中的女性角色應更立體，「我和導演爭執比較多的反而是女性角色，怎麼創造林雪絨和蘇玉蘭」。他笑稱導演可能是典型的直男，「他會覺得女生不就是跟你笑一下、對你拋個媚眼，男生就會行動，我不覺得女生有這麼膚淺，或受了委屈就只會掉淚，因為從呂赫若的小說裡就可以看到他多關心女性議題，所以我們在創造這些女性角色時要更鮮明」。

莫子儀自認和呂赫若最接近的個性特質是「完美主義與堅持」，他解析「在呂赫若的日記裡，幾乎每天都期許自己寫更寬宏的小說，不斷看各國小說的優點，用這優點來批評自己，自我提醒也應該向他們學習；他作為一個作家，一直想著在那個時代裡，他的作品代表意義是什麼，其實是一種『救精神』態度，如果在世界都萎靡情況下，對於自我認知的精神，不管捍衛或抗爭，如果為了生活、生存放棄這些，對呂赫若來說，作為一個人和作家就沒有意義，所以他一直在尋求做為作家的精神是什麼」。

對於這種掙扎及對社會的抗爭，莫子儀坦言自己也一直想著「作為演員的意義是什麼」，他想起年輕時的小小叛逆，18歲那年以《濁水溪的契約》入圍男配角，「我參加完之後，覺得一切太荒謬了」。那年他被通知要走紅地毯，當時剛下課，他梳妝完，心想不能戴安全帽騎摩托車，「坐計程車要花錢，我是窮學生，花了200多塊坐到國父紀念館，我的書包要放哪裡，我好像不能揹著書包走紅地毯，會場也沒說有置物櫃，我只好把書包放在國父紀念館外的草叢裡」。

(中時 )