雞蛋漲到年底？ 農委會改口：10月中前不漲

雞蛋漲到年底？ 農委會改口：10月中前不漲。（資料照 趙雙傑攝）

友善列印
中時

九月以來蛋價創新高，農委會日前更預估此波飆漲至年底都不會回穩。但農委會今（25）日改口表示，入秋以後蛋雞進入產蛋高峰，預計十月中旬前產地價格會維持穩定，不會調漲。但蛋雞業者認為，小雞養大到能生蛋起碼要半年，明年年後供應才會恢復；蛋商也說，中秋節後休市，雞蛋剩多少還不知道，未來幾周也可能有颱風，現在無法肯定不漲價。

因天氣炎熱產蛋率差，加上823水災中南部折損70萬隻雞，開學團膳及中秋節需求又居高不下，近期蛋價創兩年多來新高，產地價每台斤要33.5元，零售價更飆到40元以上，雞蛋大缺貨，搶都搶不到。

但農委會表示，因中秋節過後糕餅業及烘焙業需求恢復常態，學校午餐用蛋量也穩定，目前雞蛋每日供應量約9萬9千箱，相較實際需求約10萬2千箱，短少約3000箱（約60萬顆），已較秋節前需求缺口100萬顆趨於和緩。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，全台蛋雞每月約會淘汰100多萬隻產蛋率不佳的老母雞，目前因供應不足，希望業界能延緩淘汰，增加蛋源供應；此外，農委會也輔導業者改善飼養環境、加強飼料營養，隨著入秋以後天氣偏涼，雞隻的熱緊迫減少，應會進入產蛋高峰，原五、六成不到的產蛋率可望提升至八成。

王忠恕說，農委會近期和產業溝通，蛋商也認為中秋節是用蛋高峰，中秋節都沒漲了，現在再漲沒有道理，十月中旬前，蛋價有把握不會調漲。

不過，中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，目前蛋雞產蛋率約25%，這兩天天氣才轉涼，產蛋量是否增加要到十月中才知道。他並指出，之前水災折損，等小雞養大要75天，買來蛋雞場還要養2個半月才會生蛋，目前缺雞，他的牧場等到11月才會「入雞」，「恐怕過年後供應才會恢復正常」。

台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨也說，中秋節後、這兩天接著休市，市場剩多少蛋還不清楚，不確定市場是否回穩、不搶蛋，況且接下來幾周若有颱風來怎麼辦？現在說十月中旬前蛋價不會漲，他「不敢肯定」。

(中時 )

台屏農成藍綠攻防焦點 屏縣長說… 北榮外科創新設計 口內視鏡甲狀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。