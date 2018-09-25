雞蛋漲到年底？ 農委會改口：10月中前不漲

2018年09月25日 16:47 中時 游昇俯

九月以來蛋價創新高，農委會日前更預估此波飆漲至年底都不會回穩。但農委會今（25）日改口表示，入秋以後蛋雞進入產蛋高峰，預計十月中旬前產地價格會維持穩定，不會調漲。但蛋雞業者認為，小雞養大到能生蛋起碼要半年，明年年後供應才會恢復；蛋商也說，中秋節後休市，雞蛋剩多少還不知道，未來幾周也可能有颱風，現在無法肯定不漲價。

因天氣炎熱產蛋率差，加上823水災中南部折損70萬隻雞，開學團膳及中秋節需求又居高不下，近期蛋價創兩年多來新高，產地價每台斤要33.5元，零售價更飆到40元以上，雞蛋大缺貨，搶都搶不到。

但農委會表示，因中秋節過後糕餅業及烘焙業需求恢復常態，學校午餐用蛋量也穩定，目前雞蛋每日供應量約9萬9千箱，相較實際需求約10萬2千箱，短少約3000箱（約60萬顆），已較秋節前需求缺口100萬顆趨於和緩。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，全台蛋雞每月約會淘汰100多萬隻產蛋率不佳的老母雞，目前因供應不足，希望業界能延緩淘汰，增加蛋源供應；此外，農委會也輔導業者改善飼養環境、加強飼料營養，隨著入秋以後天氣偏涼，雞隻的熱緊迫減少，應會進入產蛋高峰，原五、六成不到的產蛋率可望提升至八成。

王忠恕說，農委會近期和產業溝通，蛋商也認為中秋節是用蛋高峰，中秋節都沒漲了，現在再漲沒有道理，十月中旬前，蛋價有把握不會調漲。

不過，中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，目前蛋雞產蛋率約25%，這兩天天氣才轉涼，產蛋量是否增加要到十月中才知道。他並指出，之前水災折損，等小雞養大要75天，買來蛋雞場還要養2個半月才會生蛋，目前缺雞，他的牧場等到11月才會「入雞」，「恐怕過年後供應才會恢復正常」。

台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨也說，中秋節後、這兩天接著休市，市場剩多少蛋還不清楚，不確定市場是否回穩、不搶蛋，況且接下來幾周若有颱風來怎麼辦？現在說十月中旬前蛋價不會漲，他「不敢肯定」。

(中時 )