北榮外科創新設計 口內視鏡甲狀腺手術運用3D列印

2018年09月25日 16:48 中時 魏怡嘉

一位從事時尚美容工作的OL張小姐，近來感到脖子有些不舒服，到臺北榮總就診，經檢查後發現甲狀腺上有一顆不到1公分的腫瘤，懷疑有惡性的可能，張小姐對醫師說，她的工作需參與許多社交活動，害怕傳統手術會在頸部留下疤痕影響美觀，經醫師評估後，建議病患接受「經口內視鏡甲狀腺切除術」，不僅頸部完全沒有傷疤，術後恢復良好，不久即返回工作崗位。

負責收治這名患者的北榮一般外科及甲狀腺醫學中心主治醫師陳瑞裕表示，甲狀腺疾病好發於30到40歲的年輕女性，常見的甲狀腺疾病有甲狀腺結節、甲狀腺癌以及甲狀腺機能亢進，根據衛福部最新資料顯示，甲狀腺癌已位居女性好發癌癥第五位，且發生人數有逐年增加的趨勢。

甲狀腺癌病患可能因腫瘤生長壓迫到氣管或食道而影響呼吸與吞嚥功能，傳統的甲狀腺手術方式，是經由頸部切口來進行，但無法避免地會在脖子上留下長達6至7公分的手術疤痕，有些患者也可能因為有蟹足腫體質，傷口疤痕會更加明顯。

陳瑞裕指出，隨著醫療技術的進步，甲狀腺手術已從傳統的「頸部疤痕」，進展到「頸部小疤痕」，再進展到「藏疤痕」的手術方式，近年來更發展到「頸部無疤痕」手術方式，即經由病患的下嘴唇內側口腔前庭進入，藉由內視鏡搭配相關器械，來進行甲狀腺的切除。手術後，由於傷口位於口腔黏膜內，頸部不會有傷口。

但由於病患間神經孔的位置個體差異大，所以如何在術中讓醫師「看到」神經孔以避免傷及神經便是「經口內視鏡甲狀腺切除手術」當中重要的課題，為解決此一臨床手術問題， 陳瑞裕表示，北榮利用3D列印中心的資源，運用病人自身電腦斷層影像重組後，設計客製化的「安全裝置」，能在手術中指出神經孔的位置，讓醫師在動刀時更有信心不會傷及神經。目前北榮這項安全裝置已取得經濟部智慧財產局的新型專利權。

(中時 )