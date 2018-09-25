台中最美鍋店挑戰火鍋紅海市場

「好室鍋物」標榜使用冷藏肉品，維持6度上下保存，肉品鮮美且口感佳。(林欣儀攝)

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「好室鍋物」標榜使用冷藏肉品，維持0度上下保存，肉品鮮美且口感佳。(林欣儀攝)
有「台中最美火鍋店」稱號的好室鍋物設有多面打卡牆，是網美的最愛。(林欣儀攝)

看準台中人對鍋物的喜愛，由5位6至7年級生組成的餐飲團隊日前進軍台中火鍋市場，選定競爭激烈的永春東七路、鄰近公益新商圈，標榜以冷藏肉品為主打、保有肉品新鮮風味，內外都設有近來流行的打卡牆，被稱為「台中最美火鍋店」。

台中市南屯區永春東七路堪稱鍋物市場激烈戰場，包括輕井澤等連鎖品牌皆佔一席之地，而新興餐飲集團首度挑戰火鍋產品，選在知名連鎖品牌正對面，業者指出，自家賣的是冷藏肉，且依照價格區分客源，盼在台中火鍋市場一片紅海中殺出生路。

與一般火鍋店的差異在哪裡？除提供10種湯頭供消費者選擇，肉品更是店內一大特色，有別於多數火鍋店使用冷凍肉品，業者說，店內標榜用冷藏肉，為保留肉的鮮美與口感，冷藏溫度控制在6度上下、較不易出水，且肉品約1至2天一定售出。

此外，好室鍋物也崇尚健康概念，店內供應食材幾乎為自然食材，這點從裝潢上可略窺一二，一樓整面打卡牆以白底、綠色裝飾，給人清新感，二樓則是歐洲度假風，業者說，真的常有消費者來吃鍋、拍照，甚至標榜適合女性品嘗的「紅酒牛奶鍋」還會附設一杯紅酒，除可添加入鍋物中，也滿足網美拍照需求。

(中時 )

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