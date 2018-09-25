內政部啟動都更2.0 花敬群期許都更條例新會期通過

啟動都更2.0花敬群則都更條例本會期通過（內政部提供）

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內政部今天在張榮發基金會國際會議中心舉辦「都更20研討會」，內政部政務次長花敬群宣布「都更2.0正式啟動」，並期待「都市更新條例修正草案」在立法院新會期能夠通過。

花敬群說，都更條例已是第9次修訂，本次修法主軸在務實解決實施困境，從「健全重要機制」、「強化程序正義」、「解決實務困境」等3大面向，提出具體可行的解決方案，目前立法院即將排入2、3讀，期待新會期能順利通過。

花敬群總結時說，強調「都市更新2.0」的3大內涵。首先是「多元與鬆綁」，個案可依自身條件選擇走危老重建或都市更新，甚至由政府擔起責任推動公辦都更；修法也鬆綁了不符實務狀況的管制機制，並要求政府有計畫地推動更新。

至於3大內涵中的「簡易與透明」，花敬群說，危老條例及都更條例均建立明確的容積獎勵標準，使實施者及住戶能及早確認權益分配；並且建立透明的整合協調機制，程序的正當性或爭議都將攤在陽光下接受公開檢驗。

最後是「全面參與」的內涵，花敬群表示，中央及地方政府擔起責任，國家住都中心及金融都更公司成立加入，民間業者及專業者精進專業能力，更重要的是住戶也將深度參與，在都更2.0的制度支持下彼此合作、充分信任，更有效率地達到都市再造的目標，給國人一個安全又安心的家。

(中時 )

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