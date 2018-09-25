中市敬老愛心卡功能多 研議折抵國民運動中心收費

2018年09月25日 16:54 中時 陳世宗

台中市敬老愛心卡服務持續升級，繼搭公車、國道客運、折抵看診費用外，25日起再加碼可搭計程車！市議員邱素貞等25日在議會中質詢，爭取納入折抵國民運動中心收費。市長林佳龍表示，市府將再研議納入折抵國民運動中心收費，並指示運動局進行規畫。

台中市議會25日進行市政總質詢，市議員翁美春、邱素貞、謝明源、陳淑華、 張芬郁、蕭隆澤等人，關心台中市敬老愛心卡的擴充功能；邱素貞建議可納入折抵國民運動中心收費。

邱素貞指出，目前台中市各國民運動中心陸續興建完成、營運，位在南區的長春國民運動中心，預計明年底完工；她建議敬老愛心卡也可適用抵用國民運動中心相關的收費，鼓勵長輩走出戶外，多運動健身。

謝明源表示，敬老愛心卡可乘坐計程車，對老年人來說非常方便，但是叫車服務卻非常不便利；他當場撥打台灣大車隊計程車的電話，結果語音轉接了好幾次，對老年人來說，非常不方便，而且還浪費很貴的行動電話費，希望市府改進。

陳淑華、張芬郁認為，市府對於敬老愛心卡可乘坐計程車宣導不完善，很多長者都以為在街上招計程車，就可以用敬老愛心卡，希望市府利用九九重陽節時，多向長輩進行宣導。

林佳龍強調，台中市敬老愛心卡功能繼搭公車、國道客運、折抵看診費用外，針對議員建議納入折抵國民運動中心收費的功能；他已指示運動局納入規畫，技術上的確可行，已請相關單位進行執行面的討論。

(中時 )