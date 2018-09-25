入秋最夯 和客家「細妹」一起浪漫台三線

2018年09月25日 17:10 中時電子報 綜合報導

「細妹按靚」是客家語，拿來形容「小姐好漂亮！」想要好好感受客家文化，「桃園」絕對是你腦袋裡應該要最直接連想的名詞。隨著節慶變化，桃園自在遊一路規劃到現在，特別推出浪漫台三線計畫，更融合客家文化，讓每位參加遊程的你，感受到滿滿的浪漫客家氣息。「浪漫台三線~客味活魚料理 客庄聚落小旅行」就是專門為了秋天而打造的一日小旅行。

即日起至11/18，皆可透過桃園自在遊參加這麼棒的遊程，活動行程則是暢遊大溪老街、李騰芳古宅、享用石門活魚、客家文化館、體驗「包菜包」以及「農水路摸蜆」。透過這一系列的行程，感受最濃烈的客家文化風情，讓最內斂又熱情的客家居民們好好招待。

行程當中的「李騰芳古宅」是國定級的古蹟，精緻豪華，相當具有代表性。清領中期以後，臺灣一般在家族地位上昇後，為了光耀門楣，都會擴建住宅。李騰芳古宅可說是當時擴建家宅中的最佳典範。古宅整體建築細緻、優雅、規模大，可說集傳統之精華於一身，而它同時也是桃園市唯一的國定古蹟。典型紹安客家建築，門廳與正廳的大木結構，是古宅的木作最精緻的部份，木雕精美。由於李騰芳精擅書畫，室內擺設有相當多的書畫裝飾。

「石門水庫」因溪口處有雙峰相對，像是一道石門，因而得名。大壩區可眺望水庫全景，並可乘船遊湖，就近領會水庫的魅力，由於石門水庫水質非常潔淨，所以魚隻又肥又大，肉質鮮美，石門活魚經過數十年來發展，從早期活魚三吃至現今活魚百吃，各活魚店家均有其拿手料理，因此成為本地著名的特色。

圖片來源：桃園自在遊

最後，「客家文化館」桃園市為全國客家第一大縣市，龍潭區更是重要的客家聚落，在此建立客家文化館別具意義。而客家米食文化是台灣的資產，桃園市長特別推薦三洽水(客語，即三水)「客家菜包」，這也是傳統客家人拿手的節慶米食之一，作法簡便風味十足。客家菜包以米作外皮，參加菜包體驗的遊客，可以一同將蘿蔔絲、爆香絞肉、香菇、蝦米等餡料準備好，包入粄皮完成菜包，完成後放在柚子葉上，藉由蒸氣蒸熟，即完成帶有淡淡香味的菜包。「摸蜆體驗」透過水圳與梯田之生態復育過程，只要有溝渠的地方都有蜆(閩南語為蜊仔），因為蜊仔多藏身於底泥中，而且人一到水裡，幾乎腳就會把水攪混了，所以要用摸的，讓遊客體驗農村早期引水灌溉重要的水利系統「水圳」與梯田之間的聯結。想要感受真正的客家文化，吃最厲害的活魚，趕快打開「桃園自在遊」官網，到今年秋天最夯遊程-「浪漫台三線專區」有更多小旅行等你報名喔！

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(中時電子報)