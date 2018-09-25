2018年地景藝術節新焦點 元智大學桃園文化廊道工作隊

(圖片來源：桃園文化廊道工作隊)

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中時電子報
綜合報導

元智大學通識教學部為執行教育部USR推動中心所賦予的「大學社會責任實踐」任務，於2017年7月創立桃園文化廊道工作隊。在2017年8月地景藝術節初次亮相，為市民與民眾導覽竹霄區域的歷史與文化。經歷長達一年的培訓過程，工作隊的導覽能力與在地文化知識逐漸成熟，開始啟動地景藝術節的培訓工作，並安排一系列的培訓課程。

經過長達一年的培訓與學習，自2018年9月10日開始，工作隊作為教育部USR與元智大學的雙重代表，投入2018地景藝術節，為「中壢上河圖」展場進行中壢在地文化的導覽工作。並在9月12日的中壢展場開幕式上，為鄭文燦市長、吳志揚校長與民眾們導覽，因而成為全場的焦點所在。

「中壢上河圖」展場由於展區廣大，因此導覽團隊將責任區域劃分成「中平商圈、老城區商圈、老街溪城區段、環北捷運站」等四個導覽場域。每個次展場的藝術裝置數量不等，而以老街溪段的展覽裝置最多。每一段由導覽員帶領走一趟的時間，大致上都在半小時左右。「桃園文化廊道工作隊」的專業培訓是以桃園的在地文化結合地景藝術節的展覽品進行，因此導覽必須具備相當程度的在地文化知識。

Egret工作隊為準備2018地景藝術節的導覽計畫，團員們投注龐大心力，獲得民眾的肯定，因此平日的預約導覽團，每天都有團隊要求協助導覽，包括身心障礙團體、學校團體、外地與在地民眾團體，駱驛不絕。今年的地景藝術節中壢展場之中，穿梭著身著藍底白鷺鷥圖騰的工作隊導覽員，為民眾導覽藝術裝置與中壢城市文化之間的連結關係。而桃園自在遊也規劃了一系列地景藝術節小旅行，待您一同感受在地團隊與文化之熱情。

(中時電子報)

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