融合異國風味 最狂校園餐廳與社區共榮

2018年09月25日 17:38 中時 林欣儀

中興大學以百貨美食街為發想，改造新型態學生餐廳，吸引許多學生使用。（林欣儀攝）

被譽為「全台最狂校園餐廳」的中興大學學生餐廳，是將老舊建築重新整修後規畫，特別走訪350家店進行篩選，最終共28家餐飲進駐，提供學生台式、美式與泰式等多種風味料理，25日正式開幕，校方還打掉部分圍牆，期盼能與社區共享共榮。

興大校長薛富盛與招商廠商、學校師長一同為「圓廳」學生餐廳揭牌，新型態校園餐廳以百貨美食街為發想，1、2樓共有8間主題餐廳、20間店面及500多個客席。薛富盛指出，這棟學生活動中心興建至今已30多年，早期沒有申請使用執照且內部規畫不完善，去年8月決定重新改造。

歷經3個月改造，活動中心終於取得使用執照，中興大學主任秘書陳德●表示，原本學生餐廳只有提供自助餐、麵食與合菜，學生想要吃東西，都必須過馬路到附近商圈，為針對他們需求，特別委託廠商拜訪、試吃350家店，經不斷溝通，才終於引進28間店，未來將持續增設第二學生餐廳。

目前就讀碩士班二年級的陳姓學生說，新學生餐廳環境寬敞且乾淨、明亮，動線流暢，感覺很棒。另名念碩士班三年級的林姓學生則認為，以往中午常必須外出用餐，時間很趕，有了新學生餐廳後選擇更多，也更方便。

中興大學新型態學生餐廳今年4月試營運至今，每天消費人次達2千多，校方並打掉鄰近圍牆，薛富盛強調，未來配合校園改造，還計畫打開校園西面圍牆，盼與社區共榮。

(中時 )