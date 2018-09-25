台東》吳敦義台東輔選 盡力協調鄺麗貞競而不選

2018年09月25日 17:26 中時 楊漢聲

吳敦義（中）要選民支持國民黨籍參選人。（楊漢聲攝）

楊漢聲／台東報導

國民黨主席吳敦義到台東市參加「5合1選舉黨內提名（核准）參選同志座談暨藍天志工團、藍鷹大隊成立大會」，對於鄺麗貞參選一事表示，但吳俊立及吳秀華都非常堅定，有鄺麗貞這出人意表的決定，吳俊立會更認真、更拚全力來為饒慶鈴輔選，也會盡力協調來讓鄺麗貞能「競而不選」。

台東縣國民黨昨舉辦「5合1選舉黨內提名（核准）參選同志座談暨藍天志工團、藍鷹大隊成立大會」黨主席吳敦義在國民黨台東黨部主委吳秀華陪同下親自到場，國民黨台東縣長參選人饒慶鈴、市長參選人張國洲及各鄉鎮長、民意代表參選人也全員到場，營造出藍營大團結氣氛。

針對鄺麗貞參選台東縣長一事，對於鄺麗貞突然跑出參選深感驚訝，至於是否會影響到饒慶鈴選情，吳敦義表示，民調看起來還好，慶鈴是很好的議長，只要大家同心協力有信心絕對會打贏這場選戰。

至於是否開除鄺麗貞黨籍，吳敦義強調，要經過縣黨部、中央考紀委員會才會送到中常會進行決議，都希望留下「最後一線機會」，過去也曾有一個經驗，也曾登記參選，最後經過說服，就宣布「競而不選」正式退出選舉，這個人現在也是中國國民黨非常堅貞的地方人士，所以有先例可循，會積極來進行協調。

(中時 )