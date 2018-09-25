「我要向誰道歉？」江明學持毒被捕 詭笑步出北檢嗆聲

2018年09月25日 17:22 中時電子報 吳玫穎 、中時/ 陳志賢 、中時/ 陳君瑋 、中時/、中時/

江明學步出北檢，臉上掛著詭異笑容。(陳君瑋攝)

江明學步出北檢，否認籌不出3萬塊保金。(翻攝中天電視)

「我要向誰道歉？」江明學持安毒被捕北檢訊後遭無保請回限居

57歲資深歌手江明學，今日凌晨因在車上持有一包重達約2公克的安非他命被捕，隨後他向警方表示這1、2年生活壓力大，坦承有吸毒。台北地檢署訊後諭令三萬元交保，但歷經4小時，江明學仍籌不出3萬元保證金，檢方改諭令江限制住居，而剛剛江明學一步出北檢，神色淡定，始終掛著笑容，有媒體問他要不要向社會大眾道歉？他開嗆：「我要向誰道歉？我已經不是公眾人物了，我每次開演唱會都沒記者來，我每次出事你們比誰還多…」

江明學步出北檢，臉上沒有半分緊張神情，始終都掛著詭異笑容，笑到連看直播的網友都覺得怪怪的。他強調自己不可能籌不出3萬塊，「怎麼可能呢？我當然有，但是沒在身上。」也嗆媒體說「我不是沒錢繳，是故意不繳，希望記者來採訪我」，並稱「我已不是公眾人物了，為何要道歉」。

江明學坦承對媒體不滿已久，「如果明天、後天我跳樓了、我上吊了，就是媒體逼死江明學！」強調自己並非被抓到現行在使用安毒，是持有，「所以我有沒有吸毒，請你們等待報告去查吧」。

問他毒品來源以及有無吸毒？江反嗆說，「你們不是很厲害嗎，都可以去查」、「我不需要回答你耶，你們都很厲害」。還說，「我道什麼歉？你們去查我做錯什麼事？」

接著江明學更向媒體撂話，「還有什麼沒問的，我一次答完，以後沒機會了！」最後搭上計程車離去，留下大批錯愕媒體，現場更可聽到有記者不斷抱怨：「他是不是有病啊？」

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(中時電子報)