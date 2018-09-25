活蝦能吃嗎？不想吃到加藥「殭屍蝦」先看4關鍵

2018年09月25日 17:40 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

中秋烤肉少不了魚蝦貝類海鮮，而一般民眾總覺得蝦子是「活跳跳」的最好，但近來卻傳出有不肖業者在水中添加俗稱「固體雙氧水」的過氧碳酸鈉，讓只剩兩根鬍鬚會動、瀕死的蝦子瞬間充滿活力，被稱為「殭屍蝦」，這是真的嗎？活蝦真的不能吃嗎？

「過氧碳酸鈉」又稱「魚浮靈」，食安專家文長安指出，它在常溫下很快能溶於水，並迅速釋放氧氣，因此在魚缸裡加點魚浮靈，魚缸裡水的含氧量就會迅速增加，如此一來，一些原本因缺氧而快死亡的魚蝦，就能延長生命。

過氧碳酸鈉進入水中，轉化為氧氣和水，而反應最終的產物碳酸鈉俗稱「蘇打」，一般來說對人體並無太大危害，但若使用的是含有重金屬等雜質的工業級物質，就很難說了，而法規上，過氧碳酸納和雙氧水出現在販售活體中也是非法的。

●追溯來源，誰加的雙氧水？

既然添加雙氧水是為了增加水中含氧量，讓蝦子不因缺氧而亡，那麼，產銷環節中究竟是哪個地方較易使用？

「其實來產地看就知道，沒必要加。」嘉義布袋邱家兄弟生態級無毒水產育成中心女主人潘秀冠指出，台灣養白蝦的技術純熟，多大的池子放多少蝦苗才能活、鋒面來襲水質不好就多加一台水車打氧氣到水裡……，多年的經驗早已累積出一套應變作法，否則大片池子若要加雙氧水還嫌傷本哩。

萊特鮮蝦資深顧問賴玨光則說，台灣目前養殖淡、海水蝦，超過九成混養虱目魚、烏魚，而蝦類為非特異性免疫，一旦得病，用藥也不一定養的活，因此水產養殖業者幾乎沒有下藥，而是用益生菌來增加魚蝦的免疫力。

「加雙氧水其實是為了運輸，」幾個蝦農異口同聲指出。高雄湖內謝姓養殖業者表示，北部是最大的消費地，南貨北送，為了減少運輸過程中的蝦隻傷亡，就難免用藥。潘秀冠的經驗是，一般白蝦捕撈後不特別打氧氣的話，大概10幾分鐘就會死，而草蝦通常比較強壯，可以撐3個小時左右。

食藥署也指出，蝦子在撈捕和運送過程，容易掙扎受傷，因為擠壓而死亡，而包括蝦子在內的水產魚貝類，體內酵素大多比陸生動物活性高，一旦離水死亡後，體內酵素會立即進行反應，導致變色、異味，難以販售。

尤其近年來受極端氣候影響，水產養殖本就困難，加上蝦苗品質又差，因此台灣蝦子產量只有五年前的三分之一，無論是蝦農或盤商，都勢必設法將損失降到最低，保持蝦型完整，才能賣個好價錢。

●活蝦還能吃嗎？

難道市售活蝦都無法避免加藥命運，那還能吃嗎？潘秀冠認為「那也未必。」若是產地直送，而運送過程降低溫度、持續打入氧氣，並且到銷售地很快就賣完，根本不需加藥。

況且，冷凍蝦也不是全然安全。台江漁人總經理顏榮宏就說，加藥的目的無非是「增加賣相、延長銷售時間」和「烹煮後美觀」，活蝦可能加雙氧水維持活跳跳外觀，冷凍蝦也可能添加二氧化硫避免黑頭、蝦仁則會添加磷酸鹽以增加口感，雖然硫化物和磷酸鹽是合法添加物，但若殘留超標仍對人體有害，因此活蝦和冷凍蝦其實各有風險，民眾必須知道問題癥結，才懂得挑選安全好蝦。

●4要點，吃蝦不瞎吃

把握幾個要點，安全吃蝦：

1. 冰鮮蝦從外觀辨識新鮮度。

傳統市場販售仍以冰鮮蝦為主，食藥署建議，觀察蝦頭與蝦身是否緊密接連無鬆脫，蝦頭明亮有光澤，蝦身自然捲曲且肉質飽滿有彈性，無軟爛或變黑，聞起來無腥味或是氨臭味者較新鮮。

2. 急速冷凍、真空包裝蝦，口感不輸活蝦。

漁民將蝦子捕撈上岸後立刻以低於零下18℃的低溫保存，再進行真空包裝、運送、上架販售，只要急速冷凍的設備技術好，冷凍鮮蝦跟剛撈起的活跳蝦品質差不多。

新鮮的冷凍蝦，退冰後應呈整隻均勻的灰藍色，若蝦頭兩側或蝦腳泛黑得太厲害，則代表蝦子已經開始腐敗、不新鮮。

3. 挑選信任賣家或品牌產品。

賴玨光指出，儘管新鮮度可以區分，但如果有用藥，只從外觀很難確認，透過聞或吃或許可略見端倪，會帶點消毒水味，所以還是建議選購認識或有品牌的商家，或是直接找可溯源如產銷履歷驗證的産品，較能保障安全。

4. 活蝦先去頭、冷凍蝦儘速食用。

蝦子所有臟器都在頭部，因此蝦頭最易敗壞，但國人飲食習慣總認為「帶頭的蝦才新鮮」，導致無論蝦子是否新鮮，業者都必須將蝦頭留著，因此建議，若自行購買活蝦烹調，回家後先切除蝦頭再冷藏或冷凍，可減緩蝦子敗壞速度。

至於冷凍蝦，因買來時已結凍，不方便切除蝦頭，因此把握儘速食用、不重複解凍的原則，就能吃得安全，吃得新鮮。

顏榮宏也指出，冷凍蝦拿出冰箱30分鐘內就開始氧化，因此他建議，出門烤肉前，可先將蝦子在汆燙半熟再帶出去烤，不必退冰，直接將冷凍蝦丟進滾水中，待外表稍微變紅即可起鍋，裝在保鮮盒裡使用，如此可兼顧新鮮安全，也能品嘗到鮮蝦美味。

(中時電子報)