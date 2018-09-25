《中時晚間快報》空防升級 美准對台百億軍售

2018年09月25日 17:33 中時電子報 綜合報導

◎ 空防升級 美准對台百億軍售

美國國防部24日說，國務院批准對台灣軍售3.3億美元（約101億台幣）F-16戰機與其他軍機備用零件。

據路透25日報導，美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）在聲明中說，國務院已批准，這次透過「對外軍售」（Foreign Military Sales，FMS），將出售「F-16、C-130、F-5、IDF與其他所有飛機系統與次系統備件，以及其他相關後勤元件和計畫支援」。

◎ 僑外生未來可入籍 挨批賣文憑變賣身分證

台灣「學用落差」問題嚴重，政府擬設法招收更多僑外生，畢業後留在台灣工作幾年後入籍我國。對此，總統府資政陳博志今天認為這項政策很有問題，不但無法補足台灣產業界所需的人力，還可能造成一些辦不好的學校，「從原本的賣文憑變成賣身分證」。

◎ 自來水、貝類 都驗出含微型塑膠

微型塑膠已無孔不入！環保署對89處自來水淨水廠進行全面性調查，發現23件原水樣本中有14件含有微型塑膠、佔61％，經過處理的清水，100件則有44件有微型塑膠、佔44％。環保署副署長詹順表示，人類大量製造並使用塑膠產品，最後有一部分變成微型塑膠回到人體，解決的方法只有全力推動減塑。

◎ 走不出虐心情傷 Lala盼得一份真心

梁心頤(Lara)推出新歌〈最愛的痛〉，詮釋悲傷脆弱的歌曲意境，目前感情空窗的她，朋友推薦她下載交友軟體，她用自己的本名和宣傳照，在介紹中還附上新歌試聽，5分鐘之內就有300多位網友留言，經過了約會條件比對，也有3位男士符合。

(中時電子報)