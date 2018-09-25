台中》盧秀燕關切東興路打通設小學 市府：進行中

2018年09月25日 17:51 中時 張妍溱

國民黨台中市長參選人盧秀燕24日參加南區樹德里中秋聯歡晚會，關切南區樹德國小（文小66）設校及鐵路高架化後東興路開通進度，提升南區居民權益。台中市政府回應，學校建設目前已進入規劃設計階段，至於東興路道路開闢工程正在進行。

盧秀燕表示，為南區成功爭取設立國立公共資訊圖書館，及鐵路高架化；未來若當選市長後，將依民意做建設，讓等待4年的南區鄉親設立都市計畫編號「文小66」的樹德國小，為國民小學及幼兒園的完整學校。

台中市政府教育局長彭富源表示，「文小66」設校案是重大計畫，市長林佳龍今年8月親自到當地徵求新校名、建校聽取在地聲音。最後命名為「樹德國小」。並動用市長預備金辦理規劃設計，2020年編列工程費1億8000萬元，以符實際執行所需。

盧秀燕另提到，居住南區與南屯區東興路一段的居民，過去因鐵道阻隔出入皆需繞行，鐵路高架化後，地政局進行13期市地重劃，應該完成未打通的東興路，讓南北銜接，2邊居民往來交通能更便利。

建設局長黃玉霖指出，13期市地重劃區範圍內的東興路段，土庫溪以北已經完工，土庫溪以南目前正進行最後人行道及路面工程，預計今年11月中旬完工，驗收合格後即可開放通行。東興路自建國北路通過鐵路銜接至南區部份，因性質屬13期重劃區聯外道路，由建設、都發、地政局共同推動都市計畫檢討，將納入重劃區聯外道路計畫辦理。

(中時 )