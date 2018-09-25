秋節假期連2天通宵麻將 男子突失聰以為手機壞了

2018年09月25日 17:41 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

中秋連假親友相聚，打牌、烤肉其樂融融，不過也要當心樂極生悲！有一名男子趁假期熬夜打了兩天麻將，才27歲年輕人耳朵居然聾了，幸好及時就醫，聽力才得以恢復。

據大陸《華商網》報導，家住漢口後湖的張姓男子平時工作很忙，經常熬夜加班。今年中秋節小長假，他不但沒好好休息，反而從21日晚就開始跟麻友連打兩個通宵麻將。

23日上午，張起床後接了個電話，發現什麼也聽不清，一開始他以為手機聽筒壞了，找家人借了手機打過去還是聽不清。不僅如此，他聽家人說話，聲音也像從很遠處傳來，耳朵裡還吱吱響。他趕緊到武漢市中心醫院後湖院區耳鼻喉科求診，醫生檢查後診斷其患上突發性耳聾。

武漢市中心醫院後湖院區耳鼻喉科醫生說，由於工作繁忙、壓力過大、熬夜勞累等因素，年輕人群突發性耳聾呈上升趨勢。

該院耳鼻喉科副主任醫師陳偉說，突發性耳聾是種神經性耳聾，多數因工作壓力大、熬夜、超負荷工作等因素，使得內耳血管長期處於緊張狀態，血管痙攣、阻塞，致耳蝸供血不足，聽力急劇下降，出現耳鳴、突發耳聾等症狀。

突發耳聾如不儘早治療，拖延一周以上輕則聽力受損，重則永久失聰。他表示，近年來年輕人群突發性耳聾患者呈快速上升趨勢，占門診所有耳病總數的40%到50%左右，患病以年輕上班族居多，多數患者的睡眠時間較少，或熬夜加班、泡吧、唱歌，常過了半夜才睡覺。

陳偉提醒，職場年輕人在緊張工作之餘，應注意放鬆情緒，適當參加體育鍛練，保持良好精神狀態；少吃過甜、過鹹、脂肪多的食物；遠離噪音，不要長時間聽耳機；喜歡進酒吧、去KTV的市民，在盡興娛樂的同時，應儘量縮短時間，以免影響健康。

(中時電子報)