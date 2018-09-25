佛羅倫斯侵襲美東後 上萬爛魚留在高速公路上

2018年09月25日 17:44 中時電子報 江飛宇

強烈颶風佛羅倫薩在上週侵襲美國東南部，強大的雨勢使河水暴漲，然而在洪水消退後，還在道路上留下了成千上萬的爛魚，顯示強大的颶風，曾經把道路變為河流。

華盛頓郵報(Washington post)報導，颶風佛羅倫薩大約10天前登陸美國東南部，強大的狂風和暴雨，導致樹木倒塌、城鎮淹沒，造成了數百億美元的損失，以及約有40多人身亡。

不過佛羅倫薩造成的災情，在其他物種上更是「屍橫遍野」，北卡羅來納州的40多條40號州際公路上就散落著數以千計的死魚，它們是在河水暴漲時，跟著沖到道路上的，據估計，公路上的水位曾經高達76公分，卻在洪水退去時，來不及返回河道。

有些魚的身形還相當的大，這些魚屍體已經開始腐爛，臭味四溢，而且也會對行車造成麻煩。因此目前該州已動員消防員，用消防水帶來消理這些魚屍，把牠們沖到路邊的森林裡。

雖然消防員們是忍著臭味在清理，不過消防員也幽默以對，北卡羅萊納州潘德郡(Pender)的消防員莎曼莎．哈德森(Samantha Hardison)在該郡消防隊的臉書上寫：「好吧，我們可以將『清洗州際公路上的魚』加到『消防隊員的有趣經驗』當中。」

不過即使公路上的魚屍被清到路邊，但是腐爛造成的氣味和蒼蠅，也會成為之後的問題，要擺脫佛羅倫斯造成的災情，顯然還需要一段時間。

(中時電子報)