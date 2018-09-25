快來蒐集！高雄旗山隱藏版私房景點大公開

2018年09月25日 17:47 中時 李義

旗山你去玩過幾遍？都玩完了嗎？別答得太肯定，因為，還有你不知的隱藏版私房景點，等著自認是旗山通的你去蒐集。

高雄市文化局大力推動旗山觀光旅遊，也以新思維規畫了「一日旗山人」系列活動，注入了文創、DIY等元素，把你不曾去過或忽略了的在地特色景點，有新的體驗，重新認識旗山。

文化局表示，「一日旗山人」行腳活動，從當年糖鐵網路密布深入鄉鎮的概念出發，從旗山車站輻射出去的6梯次不同行腳路線，帶領民眾深入社區了解旗尾沿線豐富的生態與人文歷史之美。

局長尹立出面掛保證，各梯次參訪景點與主題多元且未重複，喜愛鐵道故事的朋友們可以把握機會報名多場，把糖業鐵路沿線的社區人文風景全數帶回家。

旗山曾因製糖、香蕉而有著黃金歲月，隨著產業沒落，在地就業機會銳減，青壯年人口外流嚴重。

如今青年陸續返鄉傳承，透過創意加值方式為傳統農產品販售方式另闢蹊徑，為旗山社區產業發展注入新活力。

例如大林社區「吉豐打鐵店」已傳承至第三代，為讓傳統產業與當代社會M型化消費趨勢結合，目前打鐵店改接自創握把、刀形等「客製化的訂單」，同時也透過手工鍛造體驗營、刀具創新設計教學等方式積極轉型，店內每一把刀都獨一無二。

第三代返鄉型農莊承翰則研究比較國內外品種異同處後，發現黃檸檬泡水喝不會苦，且整顆檸檬連皮都可以「全食」；因此從當年糖業外銷日本甚至全世界的眼界，將「檸檬」的競爭市場定位在國際市場，並以具設計感的包裝行銷各式文創商品，包括檸檬冰、檸檬乾及檸檬麥茶等，更用龐大的訂單證明了台灣產出的黃檸檬是具國際競爭力。

還有更多你不曾接觸過的旗山，快把最後一梯次的「一日旗山人」行腳，報名至11月5日止，至旗山車站糖鐵故事館官網查詢相關資訊。

(中時 )