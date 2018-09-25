豐原區東北街拓寬10／3開工 花博開幕前如期完成

2018年09月25日 17:51 中時 陳世宗

台中鐵路高架化後，豐原火車站新車站今年10月將全面啟用，台中市政府除開通車站旁的明仁街，也即將於10月3日進行東北街道路拓寬工程，解決當地交通瓶頸。市府建設局表示，目標一個月內完成東北街拓寬，並按照原定計畫在花博開幕前完工，有效紓解花博期間疏運人潮。

台中市議會25日進行第2屆第8次定期會市政總質詢，市議員張瀞分關心豐原火車站新車站旁東北街道路拓寬工程執行進度。

建設局長黃玉霖表示，東北街道路拓寬工程預定在花博開幕前完工，就是希望有效紓解花博期間疏運人潮，但因鋼價上漲及工班出缺，先前工程曾歷經多次流標，經市府持續努力，終於在9月中旬決標，廠商將在10月3日進場施工。

建設局說，豐原區東北街位於火車站旁，但寬度僅6公尺，會車不易，為改善周邊交通，市府規劃東北街拓寬工程，範圍自豐原車站前至明仁街，路段長約為150公尺，拓寬後寬度為12公尺，總工程費用為4375萬元；其中包含工程經費545萬元、用地撥用費3,830萬元。

市府於6月26日進行第1次招標，但因鋼價上漲加上工班出缺，經過5次流標，終於在9月12日第6次開標決標，此外，鐵道局也於9月12日拿到使用執照，決標後已與鐵道局現勘施工影響範圍。

建設局強調，為安全起見，拓寬路段上的「心鎖橋」將一併拆除，但為保存心鎖橋象徵精神，市府已在花博葫蘆墩園區規劃新的心鎖橋景觀意象，保存當地居民對心鎖橋的深刻記憶。

(中時 )