愛撒嬌會抱怨 寵物狗lulu超人性

2018年09月26日 07:12 中時 林欣儀

一開始只是為了跟風潮，住在台中的Olga一頭栽進寵物狗世界中！12年前她開始養紅貴賓犬Lulu，將養小狗當成養小孩，每天人與狗幾乎形影不離，Olga笑說，自家愛犬極具人性，會撒嬌、發脾氣或抱怨，甚至是隻守時的好寶貝。

提到守時，Olga忍不住佩服小狗的敏銳度，她說，家中小孩每天4點20分放學，只要時間接近4點鐘，Lulu就會主動跑到門口旁坐著、等待小孩回家，而若是隔壁鄰居與Lulu約定下午3點要吃點心，牠也肯定不會忘記時間，都會準時踱步到鄰居家，有時真的懷疑、牠到底怎麼算時間？！

「Lulu根本是把自己當成人！」Olga笑說，除了守時的個性，Lulu也極愛撒嬌，常常會走到身邊、用牠小小的腳掌拍拍主人，接著主動躺下去，就是希望主人幫牠按摩，如果沒有依照牠的要求做，Lulu根本不放棄、會一直盧，感覺就像小孩在討糖果或玩具一般，相當可愛。

因工作關係，Olga有時必須到國外出差、或是出國旅遊時，就會將Lulu託付給家人，她說，有次才帶著Lulu到親友家要寄養，牠似乎感覺主人要出國玩了，當天就不吃飯；有時將牠獨自留在家中，看到主人回家了，牠也會不斷抱怨，「就是愛撒嬌的小傢伙」。

其實，扣除特殊情況，Olga與Lulu幾乎是形影不離，Olga說，就連上班也帶著毛小孩一起出門，人、狗間堪稱如膠似漆，感情相當好。

(中時 )