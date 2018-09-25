iPhone新機生產釋職缺 技術員月薪高達41K

2018年09月25日 17:54 中時 李宜秦

主計總處公佈8月失業率較前月上升0.06％。勞動部就業服務資料庫統計，新登記的求才人數共10萬8773人，較上月增加1.63％，每位求職者平均有1.81個工作。因應iPhone新機出貨潮，製造業職缺有36％集中在勞力工與製程控制技術員，可看出基層人力的不足，有廠商開出38.8K徵召作業員、41K徵召製程技術員，求職者可多加把握。

主計總處公佈今年8月失業率為3.87％，較上月上升0.06％、較去年同期下降0.02％，為18年來同期最低。

根據勞動部「台灣就業通」就業服務資料庫統計，8月各公立就業服務機構新登記的求職人數共6萬225人、私立機構新登記人數為10萬8773人，平均每位求職者有1.81個工作機會。

自從蘋果新機發表會後，為因應新機的大量出貨潮，蘋果供應鏈廠商釋出大量職缺，也帶動了製造業的人力需求，8月製造業新登記求職人數為4萬9211人，較上月增加2.17％。

其中「電腦電子產品及光學製品製造業」與「電子零組件製造業」釋出職缺最多，分別成長36.61%及4.57%，尤其是「電腦電子產品及光學製品製造業」，徵才人數創下近6年同月新高。

製造業有36％職缺集中在製造勞力工與其他製程控制技術員，可見基層人力嚴重不足。大立光開出38.8K月薪急徵100名作業員；景碩科技開出41K徵聘製程技術員，同時也徵助理工程師、品質檢驗人員、電子設備裝修技術員等多樣職缺。

另外力成科技、台達電、頎邦科技、國巨、廣達電腦、欣興電子等蘋果供應鏈廠商也都有大規模徵才，求職者可把握此波製造業熱潮。勞動部勞動力發展署將於10月在各地舉辦徵才活動，預計提供超過1萬115個職缺，有求職意願的民眾可上「台灣就業通」網站查詢。

(中時 )