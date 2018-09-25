柯P愛搞網路不修馬路 花錢卻未改市民苦

2018年09月25日 17:47 中時電子報 張怡文 陳慧仙 專題報導 陳慧仙 專題報導

每天搭公車或公務車上下班的柯P，鮮少在台北市街頭騎車開車，幾乎無法感受一般市民使用道路的痛苦。每天騎車通勤的Kevin很無奈地抱怨，台北市路不平，常常騎到一半，車子就爆胎，不然就是避震器要常換，「到底台北市的路哪天才會變平的？」。

不只是機車族抱怨連連，今年剛當上新手爸媽的Peter一談到台北的路，也是怒氣沖沖難掩氣憤抱怨，「每次推小孩出門散步，台北的路真是讓人家想說，我的天，這哪裡是友善都市？」，台北的路平去了哪裡？

▲民眾最在意道路有沒有做好。(圖／丁守中辦公室 提供)

不只是民眾有感，台北市議員戴錫欽也曾批評，台北的路根本是「越野馬路」；國民黨台北市長候選人丁守中則認為，光是北市府旁邊的松壽路就沒有刨平，這樣的馬路隨處可見，根本是「古有路見不平拔刀相助，今有柯見不平卻充耳不聞。」

丁守中還拿出相關民調資料做為佐證，根據北市府去年的調查，道路是民眾最在意的公共建設，據北市府統計，柯P執政的三年內民眾抱怨道路品質不佳的件數超過5500件，且逐年增加，2015年約1099件，去年就暴增逾倍，高達2887件，市民對道路不滿程度的增加令人咋舌。

▲民眾投訴道路問題逐年增加。(圖／丁守中辦公室 提供)

這項調查結果非常明確，丁守中分析，去年11月北市府調查有49.6%，將近半數的民眾不滿意北市的道路品質，他認為：「民調只供柯P參考用，因為柯P只搞網路，不修馬路，難怪民眾對道路不平超有感。」

不只批評柯P對民眾日常生活痛苦無感，丁守中也提出改善之道，他認為，台北的路要徹底做「深層換膚」，才能改善道路不平問題，這樣的「深層換膚」就是當年郝龍斌市長任內一直持續在做的路平專案。丁守中感嘆，「柯P根本就沒把路平當一回事，上任後就把路平專案取消。」

▲台北市的路不平，一般民眾很有感。/中時資料照

弔詭的是，雖然柯P沒有好好修路，道路預算卻逐年增加，讓人不禁質疑，「錢到底都花到哪去了？」據北市府統計，柯市府近3年編列道路維護預算，從2015年的8.28億元，一路成長，去年增加到13.54億元，預算成長逾六成三，民眾卻沒FU（感）。

丁守中質疑，柯市府不只道路預算逐年增加，平均下來，每年花10.66億元和郝市府的10.83億元，所差無幾，卻沒有效果，他痛批，「花一樣的錢，但柯文哲就是做的比較差，柯文哲為了追求假的行政效率，完全不顧工程品質，光榮城市破功。」

▲柯市府修路金額逐年增加，民眾怨氣也逐年攀升。(圖／丁守中辦公室 提供)

對於民眾不滿北市道路品質，柯市府強調，近5年考評都獲全台第一，丁守中對此批評，「柯市府說自己台灣第一沾沾自喜，又不敢跟國際大都會比較，如此井底窺天，怎麼將台北帶入國際競爭？」丁守中辦公室發言人詹為元也說，台北應該跟亞太主要大都市來比，而不是關上耳朵，充耳不聞。

丁守中說，道路雖然不是起眼的大事，卻是每天民眾切身相關的事，路不修好還會造成傷亡憾事，據北市府統計，郝市府時代路不平所導致的國賠案只有28件，去年柯市府卻已達66件，顯見民怨之深。

為了解決民眾切身相關的事，丁守中說，他當選市長後，會立刻搶救柯四年累績的449條大爛路，一定會把柯P過去忽視取消的路平專案重啟、加強，同時新增民眾對北市道路評分系統APP，被抱怨最多或評分太差的馬路施工包商就會被列為拒絕往來戶，讓民眾一起加入改善道路行列，讓台北人未來真的「路平」，成為名符其實的友善城市。

(中時電子報)