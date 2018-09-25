櫻花妹行李忘拿　警兩三下找回

來自日本的姊妹花遊彩虹眷村，不慎將行李遺留在計程車上，台中警春社派出所員警找到計程車司機將行李送回。（黃國峰翻攝）

友善列印
中時
來自日本的姊妹花遊彩虹眷村，不慎將行李遺留在計程車上，台中警春社派出所員警幫忙找回，令姊妹倆對台灣警察的友善印象深刻。（黃國峰翻攝）

一對至彩虹眷村參觀的日籍芹川姊妹花，分別為25、26歲，不慎遺留行李箱於計程車後車廂，向中市警春社派出所員警尋求協助，員警不負所望，循線追查，順利尋回行李箱交回到姊妹花手中。

因聽來過台灣的友人說，彩虹眷村的童趣彩繪非常有趣，日前一對來自日本的芹川姊妹花，也來到台中想一探究竟，可是搭計程車的她們，下車太匆忙了，忘記拿擺在後車廂的行李，2人焦急得不知如何是好，在其他日籍遊客建議下，她們到派出所請求協助。

台中市警局第四分局春社派出所員警陳宏霖、鄭欣妮詢問下車地點，但姊妹倆人生地不熟，說不清楚，只好將她們載回現場，發現其下車地點，並無路口監視器，對來時路線亦未特別留意。幸員警判斷計程車應該會經過附近國小，經調閱國小監視器後發現，其下車時間，剛好有輛計程車經過國小前，因而順利聯絡到司機將行李送回。

姊妹倆見行李完好如初的送回身邊，都高興的連聲用中文向員警說「謝謝」，直說除了彩虹眷村外，台灣警察的友善是她們這次旅行最美的回憶，將把台灣的人情味銘記於心。

(中時 )

秋節假期連2天通宵麻將 男子突失… 回應新竹男童受虐事件 林智堅：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。