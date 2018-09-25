櫻花妹行李忘拿　警兩三下找回

2018年09月25日 17:52 中時 黃國峰

來自日本的姊妹花遊彩虹眷村，不慎將行李遺留在計程車上，台中警春社派出所員警幫忙找回，令姊妹倆對台灣警察的友善印象深刻。（黃國峰翻攝）

一對至彩虹眷村參觀的日籍芹川姊妹花，分別為25、26歲，不慎遺留行李箱於計程車後車廂，向中市警春社派出所員警尋求協助，員警不負所望，循線追查，順利尋回行李箱交回到姊妹花手中。

因聽來過台灣的友人說，彩虹眷村的童趣彩繪非常有趣，日前一對來自日本的芹川姊妹花，也來到台中想一探究竟，可是搭計程車的她們，下車太匆忙了，忘記拿擺在後車廂的行李，2人焦急得不知如何是好，在其他日籍遊客建議下，她們到派出所請求協助。

台中市警局第四分局春社派出所員警陳宏霖、鄭欣妮詢問下車地點，但姊妹倆人生地不熟，說不清楚，只好將她們載回現場，發現其下車地點，並無路口監視器，對來時路線亦未特別留意。幸員警判斷計程車應該會經過附近國小，經調閱國小監視器後發現，其下車時間，剛好有輛計程車經過國小前，因而順利聯絡到司機將行李送回。

姊妹倆見行李完好如初的送回身邊，都高興的連聲用中文向員警說「謝謝」，直說除了彩虹眷村外，台灣警察的友善是她們這次旅行最美的回憶，將把台灣的人情味銘記於心。

(中時 )