國姓鄉僅1人參選縣議員 戴世銓謹慎應戰

▲縣議員第五選區競爭激烈，戴世銓肩負國姓鄉不能沒有議員的壓力，絲毫不敢鬆懈的勤拜票。（楊樹煌攝）

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▲國姓鄉籍縣議參選人世銓馬不停蹄，勤於下鄉至各村里向鄉親拜票。（楊樹煌攝）

南投縣議員選舉第5選區包括埔里、國姓、仁愛鄉，其中國姓鄉人口數近2萬人，公民數約1萬6千餘人，但國姓鄉縣議員只有戴世銓1人登記，因而國姓鄉成為兵家必爭之地！讓回鍋再參選的戴世銓在腹背受敵下，絲毫不敢大意，因為他要肩負起國姓鄉不能沒有議員的重責大任。

曾任兩屆縣議員，上屆轉戰國姓鄉長失利，沈潛4年，致力於體壇培育人才，目前為國姓鄉跆拳道協會理事長、埔里桌球委員會主委、埔里籃球委會榮譽理事長，此次他決定不再參選鄉長，由議員邱美玲與現任鄉長丘埔生對決，他則回鍋參選縣議員，本來國姓鄉有兩位鄉民代表有意更上層樓，因他的參選登記，代表們擔心多人角逐，國姓鄉會沒有議員，而自動捨棄。

由於國姓鄉只有他1人參選登記縣議員，而第5選區應選7席，有10人出馬角逐，國民黨提名4人（其中有3人尋求連任），民進提名3人，另外還有他和2位無黨籍的，必須從突圍中殺出重圍，國姓鄉又是家必爭之地，自是競爭激烈，戴世銓表示，他對選戰很有信心，但基於確保國姓鄉僅有的1席議員，他不能鬆懈更不敢大意，每天從清晨至深夜，俟家俟戶拜票，就因為不能辜負國姓鄉民的期待。

(中時 )

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