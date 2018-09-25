冬遊鹿港星光閃耀 6日晚「港動心聲音」嗨翻鎮立體育場

2018年09月25日 17:57 中時 謝瓊雲

鹿港冬遊季「港動心聲音」演唱會中二度受邀的歌手田亞霍，出席宣傳記者會，為鹿港高中同學獻唱兩首歌。（謝瓊雲攝）

鹿港冬遊季「港動心聲音」演唱會中二度受邀的歌手田亞霍，出席宣傳記者會，為鹿港高中同學獻唱兩首歌。（謝瓊雲攝）

鹿港冬遊季宣傳記者會，歌手田亞霍現身演唱成名曲，讓鹿港高中同學們尖叫聲連連。（謝瓊雲攝）

往年壓軸的演唱會，今年改成將「港動心聲音」提前至系列活動第一天，最轟動的廟口小吃宴更首度開放網路報名，10月16日開賣、開搶！（謝瓊雲翻攝）

冬遊鹿港，藝童繁響！鹿港鎮長黃振彥25日在鹿港高中禮堂宣布10月6日將由「港動心聲音」演唱會打頭陣、嗨翻鎮立體育場；二度受邀的歌手田亞霍現場演唱更讓近千名青年學子尖叫聲連連，提前為系列活動暖場。

任內最後一次舉辦冬遊記，黃振彥表示，鹿港冬天的東北季風強勁，每年40多天的冬遊季，越近尾聲夜間溫度越冷，因此順應民意將壓軸演唱會挪到第一天，情商鹿港女兒米可白主持，台語歌王蕭煌奇、陳勢安鼓鼓、陳芳語、甲子慧、田亞霍、宇宙人、孫盛希等歌手輪番開唱。

黃振彥說，今年冬遊季活動豐富，自10月6日到11月18日，每個周末在公會堂、藝術村和鎮史館都有節目演出和工藝DIY，還有古都小旅行定點集戳章換好禮，拍照打卡抽小禮物等，非常適合全家大小一起來遊玩，歡迎全國遊客來鹿港走透透、感受鹿港特有的人文風情。

每年都被秒殺的廟口小吃宴，將在10月27、28日兩天分兩場舉行，每場225桌，總計450桌，將於10月16日開賣，公所各保留75桌供現場報名，其餘首度開放網路報名。

另外，公會堂廣場「鹿天響樂大舞台」，安排有無雙樂團、身聲劇團、小青蛙劇團、關懷文教基金會台語劇場、小丑哈利、米奇魔術等；藝術村則動、靜皆宜，皮雕鑰匙圈、名片袋、夢幻杯墊、彩繪扇子、百合春仔花、葫蘆流彩、吉祥獅彩繪、日本畫仙板彩繪寫字、趣味浮水印、彩繪年年有魚、冬暖嬉墨等，每位駐村藝術家都在工作室內準備各式體驗活動。黃振彥呼籲，冬遊鹿港，別遲疑、快來玩就對了！詳情可上鹿港鎮公所官網，或搜尋「鹿港鎮文化所」FB粉專。

(中時 )