冬遊鹿港星光閃耀 6日晚「港動心聲音」嗨翻鎮立體育場

陳修將中午在個人臉書貼文指彰化某國中學生被學校老師打到屁股紅腫瘀青，家長是單親媽媽，透過兒權會向他求助。(謝瓊雲翻攝)

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鹿港冬遊季「港動心聲音」演唱會中二度受邀的歌手田亞霍，出席宣傳記者會，為鹿港高中同學獻唱兩首歌。（謝瓊雲攝）
鹿港冬遊季「港動心聲音」演唱會中二度受邀的歌手田亞霍，出席宣傳記者會，為鹿港高中同學獻唱兩首歌。（謝瓊雲攝）
鹿港冬遊季宣傳記者會，歌手田亞霍現身演唱成名曲，讓鹿港高中同學們尖叫聲連連。（謝瓊雲攝）
往年壓軸的演唱會，今年改成將「港動心聲音」提前至系列活動第一天，最轟動的廟口小吃宴更首度開放網路報名，10月16日開賣、開搶！（謝瓊雲翻攝）

冬遊鹿港，藝童繁響！鹿港鎮長黃振彥25日在鹿港高中禮堂宣布10月6日將由「港動心聲音」演唱會打頭陣、嗨翻鎮立體育場；二度受邀的歌手田亞霍現場演唱更讓近千名青年學子尖叫聲連連，提前為系列活動暖場。

任內最後一次舉辦冬遊記，黃振彥表示，鹿港冬天的東北季風強勁，每年40多天的冬遊季，越近尾聲夜間溫度越冷，因此順應民意將壓軸演唱會挪到第一天，情商鹿港女兒米可白主持，台語歌王蕭煌奇、陳勢安鼓鼓、陳芳語、甲子慧、田亞霍、宇宙人、孫盛希等歌手輪番開唱。

黃振彥說，今年冬遊季活動豐富，自10月6日到11月18日，每個周末在公會堂、藝術村和鎮史館都有節目演出和工藝DIY，還有古都小旅行定點集戳章換好禮，拍照打卡抽小禮物等，非常適合全家大小一起來遊玩，歡迎全國遊客來鹿港走透透、感受鹿港特有的人文風情。

每年都被秒殺的廟口小吃宴，將在10月27、28日兩天分兩場舉行，每場225桌，總計450桌，將於10月16日開賣，公所各保留75桌供現場報名，其餘首度開放網路報名。

另外，公會堂廣場「鹿天響樂大舞台」，安排有無雙樂團、身聲劇團、小青蛙劇團、關懷文教基金會台語劇場、小丑哈利、米奇魔術等；藝術村則動、靜皆宜，皮雕鑰匙圈、名片袋、夢幻杯墊、彩繪扇子、百合春仔花、葫蘆流彩、吉祥獅彩繪、日本畫仙板彩繪寫字、趣味浮水印、彩繪年年有魚、冬暖嬉墨等，每位駐村藝術家都在工作室內準備各式體驗活動。黃振彥呼籲，冬遊鹿港，別遲疑、快來玩就對了！詳情可上鹿港鎮公所官網，或搜尋「鹿港鎮文化所」FB粉專。

(中時 )

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