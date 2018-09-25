KIMIKO被學童譙三字經「是偶像直播叫他們來罵人」

KIMIKO被中小學生罵三字經「是他們偶像直播叫他們來的」(翻攝自KIMIKO臉書)

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中時電子報

舞蹈教師KIMIKO日前公開自己身體組成數據引爆爭議！特別是「體重56.9肌肉量有47.1KG」讓「館長」陳之漢和網友們不敢置信並嘲諷她，雖然她在臉書發文澄清，「元兇」儀器確實是這樣寫，但網友仍認為她在狡辯，連認錯勇氣都沒有。面對大量批評留言，原本說不再回應的她，今天中午又發文，「有不少中、小學生留了些三、五字經+不堪入目的字眼，說是他們的偶像直播叫他們趕快過來留言罵人...」。

自從KIMIKO公開自己的肌肉量47.1KG後，就有網友嗆她「我一拳就可以打爆妳讓妳死得很難看，看一次就打一次」，當時KIMIKO回這位網友「我每天都在教室面對大家唷，隨時歡迎你加入。一拳打爆死得難看？！？！法務說他記下來了」。現如今又被未成年學童罵三字經、五字經，讓她擔心「不要帶壞學齡兒童啦...到底誰是他們的偶像？」

看到KIMIKO這樣的發文，讓網友們認為她是在影射經常滿口髒話的館長，指使粉絲們攻擊她，讓許多網友不滿「爬蠻多留言，沒看到五字經的呀？」、「很會帶風向...館長直播當中也沒有說叫粉絲來這謾罵」、「阿館最好會叫粉絲做這種事情啦～不要一直亂講話好嗎？證據呢？假數據不可行~」、「滿口髒話，傳達正確知識觀念，我覺得無妨；滿口仁義道德，卻教毫無學理根據的東西，又收學費，真心覺的不可取」。

也有粉絲對KIMIKO感到心疼，為她打氣「加油，做自己最重要」、「我只知道妳是女神」，KIMIKO再度發文，謝謝K家人，「不讀不回冷處理就好，辛苦你們了 秀秀」

(中時電子報)

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