網球》39歲還拚奧運？ 費德勒這麼說

2018年09月25日 17:57 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

目前37歲，仍是世界排名第2的瑞士網球名將費德勒（Roger Federer），被問到對兩年後東京奧運的看法，屆時將39歲的他回應：「現在沒想過這件事(拚2020東奧)。」

費德勒接受《網球雜誌（Tennis Magazine）》訪問時說：「就像倫敦奧運或里約奧運，東京奧運不是一個目標。敦奧之前人們覺得我不會打，但我會說，反正時候到了我就會出賽，里約奧運也是相同情況，打奧運或許很美好，但我不會把重點放在東京奧運。」

費德勒還被問到，會不會像自己的前任教練艾伯格（Stefan Edberg）一樣，會在自己最後一個賽季前宣布，然後在每一場賽事好好揮別球場，費爸表示：「我應該不會這麼做，艾伯格教練也沒建議我這樣做，你應該不會想要一整個賽季每到一個地方比賽就辦退休儀式，四站比賽之後，你就會開始心想：『天哪！』然後還要聽相同的話一百遍。我能理解這個想法，但你最後會覺得很疲憊且一點都不有趣。」

如何維持巔峰，也是許多人對費德勒好奇的地方，他解釋：「就是渴望持續進步、保持謙虛，以及明白自己該如何做得更好。同時，保持正面思考、對自己誠實也很重要，還有願意在訓練和比賽中奮戰的精神，就是這些幫助我打下許多場勝利。

費德勒接下來會參加10月6日開打的勞力士上海大師賽，嘗試挑戰衛冕；上海大師賽是全球最高等級的職業男網賽事之一，為ATP巡迴賽每年1000系列9站比賽的其中一站，總獎金921萬9970美元（約2.85億台幣），冠軍可獲136萬零560美元獎金（約4208萬台幣）及1000分積分。

(中時電子報)