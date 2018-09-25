醫療專機無法搭載救命儀器 金門民眾枉死機場

金門醫療專機在8月初進駐，每年花費逾1億2000萬元。（李金生攝）

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縣議員陳滄江要求檢討改進醫療專機執行缺失，確保鄉親的生命安全。（李金生攝）
飛特立運務組長羅文光（左）表示，先前已就無法搭載「主動脈內氣球幫浦」儀器的演練結果通報衛生局了解。（李金生攝）
金門醫院副院長董文雅（右）及內科主任王劭瑜（左）就個案處理過程提出說明。（李金生攝）

金門69歲呂姓民眾突發心肌梗塞需後送急救，卻因上月6日才啟動的飛特立常駐噴射醫療專機無法搭載救命的「主動脈內氣球幫浦」儀器，只能轉由從台灣飛來的空勤總隊直升機支援，前後延誤5個多小時情況下，在停機坪休克搶救無效。縣議員陳滄江轉達家屬的痛心，要求各相關單位檢討改進，莫讓「枉死」事故再度發生。

陳滄江今天下午針對這樁發生在21日中秋連假的憾事，邀集縣衛生局、金門醫院和飛特立專機團隊溝通，建議立即朝改換大型飛機，以容納體積龐大的「主動脈內氣球幫浦」儀器，或換購較小型，但功能相同的儀器2方向改進，盡快解決儀器無法上機，專機在救命時刻無用武之地的問題。

飛特立運務組長羅文光表示，該公司與縣府簽約的醫療專機，不但機艙門太小，內部空間也不足，且不能固定該項儀器，不利救護醫療作業，早在平日模擬演練時就發現這個問題，並通報縣衛生局了解。

陳滄江則指出，縣府每年花1億2000多萬元，與飛特立簽約4年，卻無法發揮緊急救人的作用，讓人質疑簽約的功能性與目標何在？難道「金門人的命不值錢？」、「縣府也花大錢，當冤大頭？」

金門醫院副院長董文雅表示，類似後送個案每年平均有1至3例，針對此事反映的執行問題，將切實與各相關單位檢討改進。

金門縣衛生局指出，這項醫療專機駐地案為期4年，契約價金4億9800餘萬元。其中，緊急醫療後送時數為1040小時約315趟次、病危安寧返鄉時數400小時約121趟次。

(中時 )

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