回應新竹男童受虐事件 林智堅：虛心接受各界指教

2018年09月25日 18:01 中時 徐養齡

新竹男童受虐案引起各界震驚，新竹市長林智堅今天在議會做施政報告時，也遭受議員輪番質詢，林智堅強調社會處與警察局同仁都在第一時間協助男童家人進行處理與安置，現在男童與他的哥哥都受到很妥善的保護，至於法令是否需要修改，將等事件落幕後再積極討論。

林智堅說，目前全案已依刑法強制罪及傷害罪將男童父親及其同居人移送偵辦，對於社會大眾提供的建議與指教，市府虛心接受，但也盼能不吝給予辛苦的社工及警察局同仁鼓勵，攜手還給男童一個健康、有隱私的成長家園。

林智堅表示，這幾天社會處與警察局同仁都花費非常多的精力跟時間協助男童家人，其中社會大眾最關心男童的現況，他說，男童現在受到妥善安置，也要求醫院協助做進一步健康檢查。至於法令修改問題，他說，會在個案告一段落後，責成社會處會啟動因應機制，在類似案件處理過程中，可能因法令規定讓執行上面臨困難，會進一步檢討。

「第一時間社會處跟市府同仁要做的，是保護這個孩子的安全」林智堅強調，檢察官已對男童父親及其同居人限制住居，社會處今日也主動針對男童父親與同居人虐待情事提出獨立告訴，剝奪男童生父親權及監護權，盼透過公部門力量，捍衛男童跟哥哥的權益。

林智堅說，對於各界的建議，市府會虛心檢討，他希望大家也能夠體諒了解同仁的努力及付出，市府將檢討法令相關問題，希望能做得更完善、讓家長們放心。他也呼籲保障兒童隱私，希望民眾勿散播不實謠言或男童相關個資及照片，避免對孩子造成二次傷害。

(中時 )