《老男孩》18歲男星認戀 女友「這特點」意外被熱議

2018年09月25日 18:03 中時電子報 蔡曉婷

胡先煦和刁卓一前一後發文認戀。（圖／取自演員胡先煦、DZ啊啊啊微博）

刁卓疑似割過雙眼皮。（圖／取自娛樂有飯、DZ啊啊啊微博）

網友留言。（圖／取自娛樂有飯微博）

18歲大陸男星胡先煦曾在《老男孩》中飾演劉燁兒子，最近則在《如懿傳》中演出嘉貴妃的兒子「四阿哥」永珹，今年才考上中央戲劇學院的他，最近被網友直擊中秋節疑似和女友到海洋館約會，今(25日)稍早他索性發文認了這段初戀，過去他曾放話上大學要談戀愛，如今才剛開學戀情就曝光，被網友虧：「進度神速」。

昨有網友偶遇胡先煦現身海洋館購票，身邊還黏著一名女子，疑似熱戀交往中，稍早胡先煦大方認了交往中，說：「北京的秋天，昨天的動物園，老師佈置的工作，我都很喜歡」，最後標註一位女生的帳號，據知該女名為刁卓，和胡先煦同為中央戲劇學院的同學，兩人純純戀情曝光，引來不少網友祝福。

對此，刁卓也回應胡先煦，用同樣的語法說：「校園的落葉，和每一天你的笑臉，我都很喜歡」，而刁卓微博曝光後，引來不少網友留言稱讚她長相清純可愛，然有人發現她過去的照片大多為單眼皮，近期則常出現雙眼皮明顯的照片，不少人熱烈討論起刁卓是割雙眼皮抑或是貼的，還有人求問她做雙眼皮經驗，意外引發話題。

(中時電子報)