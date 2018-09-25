統合大甲生活圈 偏鄉657路公車將通車

2018年09月25日 18:13 中時 陳淑娥

657路「建興─大甲高工」27日將通車，市議員吳敏濟舉行試乘活動。（陳淑娥攝）

657路「建興─大甲高工」27日將通車，居民及學生開心試乘。（陳淑娥攝）

台中657路「建興─大甲高工」偏鄉公車27日將通車，市議員吳敏濟25日舉行試乘，居民及學校紛紛反映盼增班；吳敏濟表示，希望以後學生上學交給公車，家長不必起早趕晚接送，老人家就醫都將更方便。

吳敏濟表示，657路公車就是要照顧偏鄉居民就學、就醫、洽公及購物的需求，途經建興、西岐、龍泉、日南、幼獅工業區、孟春等溪北各里，往南過大安溪後由大甲東西七路右轉穿過大安區西安、松仔腳到大甲街上，沿途含蓋西岐國小、日南國中、順天及大甲國中、大甲高中、致用中學及大甲高工。

行動不便的80歲吳李漢章說，這班低底盤公車真是好用，上下車有司機協助，終於可以單獨出門了；住孟春的陳玲如表示，以前到街上洽公或買菜都開車，但是市場附近停車不易，以後要改搭657路了。

建興里長蔡明河指出，建興目前只有一班苗栗客運路過，班次少、停靠點有限，交通非常不便，所以敬老愛心卡少人申辦，以後會義務替大家辦卡，大力鼓吹搭乘。台中客運總經理葉茂彬盛表示，657路不僅統合大甲生活圈，也銜接各路國道公車，對該路線十分有信心。

(中時 )