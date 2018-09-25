桃園市》議員參選人謝美英競選團 清一色正妹受矚目

2018年09月25日 18:25 中時 賴佑維

桃園市中壢區市議員參選人謝美英競選團隊有不少正妹，吳珮漩（左起）、顧雅媛、張詠昕、張芷源外型都很亮眼。（賴佑維攝）

選舉將至，市議員參選人競選團隊穿梭各大場合，其中桃園市中壢區市議員參選人謝美英競選團隊清一色正妹，在民眾間發放文宣，讓民眾眼睛一亮。謝美英說，團隊中有兩名正妹今年大學剛畢業，還有人有小林志玲稱號，希望用年輕團隊，讓年輕人感受到熱情。

謝美英競選團隊中，張昹昕從學生時代就有「小林志玲」稱號，今年剛從銘傳大學公共事務系，希望在選舉中學以致用。她說，在各里跑透透，還有民眾主動要Line帳號。此外助選的過程，讓她學習主動和人互動，她也發現，很多同儕不喜歡台灣的政治氛圍，因此期待創新與改革的人能夠出現，這是她加入謝美英團隊的主因。

另名剛畢業的張芷源，是成大工業設計畢業的高材生，因為是謝美英的鄰居，決定畢業後加入謝美英團隊助選，體驗不同的生活方式。顧雅媛則市開南大學休閒事業管理學系畢業，她是謝美英在亞洲電台前同事，兩人曾合作主持多場活動。

吳珮漩則是在朋友介紹下到謝美英團隊，因為與謝美英長相相似，還常常被問是不是姊妹。謝美英說，最近中秋瘋狂趕場，曾有3個小時內要跑15場，但正妹助選團一次到位，規畫路線、事先查地圖，幾個年輕人一指搞定，而且相當自動自發，讓自己深受感動。

(中時 )