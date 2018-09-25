容易被誤診的肌肉性耳鳴 醫師告訴你要這樣做

2018年09月25日 18:17 中時電子報 綜合報導

你會經常偏頭痛嗎？是否曾經四處求助醫生，症狀卻無法改善？牙醫師提醒，有有可能是因為牙齒問題的關係才會頭痛，也容易導致被誤診！

巧玉牙醫診所醫師簡玉婷表示，最近有1名50多歲的女性病患，因長期左側臉部肌肉緊繃疼痛而困擾不已，在求助無門之際，轉診至牙科。醫師詢問病情之後，發現患者左側耳朵也同樣有疼痛及耳鳴的困擾，甚至耳鳴聲連旁人也聽得到。

耳鳴示意圖。

經臨床上檢查才發現，患者的左側顳肌、咀嚼肌、內翼肌十分緊繃，內翼肌更是有痙攣現象。Ｘ光檢查顯示，左側顳顎關節頭有明顯磨損後再鈣化的現象。初步診斷為退化性顳顎關節伴隨顏面肌群疼痛障礙，以及內翼肌痙攣性耳鳴，通常這種側邊疼痛，民眾都會誤以為是偏頭痛，隨便服用止痛藥或是看錯門診，導致無法有效的治療。

簡玉婷醫師說，這些退化性顳顎關節患者的顏面肌群疼痛門檻會降低，所以只要肌肉使用過度，如長時間說話、唱歌、張口治療牙齒，就會導致咀嚼肌群疲勞，進而產生肌肉疼痛、緊繃，甚至痙攣。

局部顳肌、內翼肌發生收縮痙攣時，收縮的聲音若傳入耳道，就會產生耳鳴。因此退化性顳顎關節患者臨床上可能會産生臉部肌肉緊繃、疼痛、偏頭痛、耳朵疼痛或是耳鳴等症狀。

針對退化性顳顎關節患者顏面肌群疼痛的治療，簡玉婷說，可以在緊繃的肌肉施予乾針治療，令肌肉放鬆，解除疼痛與緊繃，即能緩解疼痛與耳鳴。而乾針治療是目前放鬆顏面肌肉最簡單且有效的療法之一，不僅不需要服用藥物，又可免除藥物所帶來的副作用。所以有顳顎關節退化及肌肉緊繃而引發疼痛的患者，只要找對方法，並詢求顳顎關節專科醫師的治療，不但可以和疼痛說再見，也可以提升自己的生活品質。

(中時電子報)