強化消防救災能量 新北土城廠商協進會捐贈消防救災器材

2018年09月25日 18:29 中時電子報 吳家詮

頂埔消防分隊轄內工廠林立，土城工業區廠商捐贈器材救災使用，盼能為消防救災安全盡一份心力以達拋磚引玉之功效。（吳家詮翻攝）

鑒於近年來重大火警案件頻傳，新北市土城區廠商協進會理事長吳銘裕有感消防人員執行救災任務之危險，特別號召土城工業區內多家廠商，於今天共同捐贈新北市消防局頂埔消防分隊各式救災裝備器材一批，強化消防救災能量。

頂埔消防分隊位於本市土城工業區內，轄區含括土城工業區、頂埔高科技園區、捷運板南線(頂埔站、永寧站及土城站)等內部縱深且複雜之場所。為避免消防人員於執行救災任務中迷失方向而產生危害，同時強化救災效能。新北市土城區廠商協進會特別號召廠商捐贈熱顯像儀器2組、光纖式照明索1組及2.5吋救災消防水帶10條等救災裝備，供頂埔消防分隊救災使用，盼能為消防救災安全盡一份心力以達拋磚引玉之功效。

除此之外，在得知頂埔消防分隊轄內國道高速公路及快速道路常有重大車禍事件的發生，新北市土城區廠商協進會亦秉持「造福鄉梓」之精神，捐贈鋰電3用破壞器1組，供消防人員執行車禍救助任務使用。希望藉此縮短救援時間，進而強化救災效能。

理事長吳銘裕表示，冀望凝聚土城工業區各廠商的力量，喚起社會上更多人關注消防人員救災及安全問題。熱心參與的廠商計有：三龍資產管理股份有限公司、正崴精密工業股份有限公司、全球傳動科技股份有限公司、益州化學工業股份有限公司、捷流閥業股份有限公司、菲力工業股份有限公司、華裕精機工業股份有限公司、廣銘企業股份有限公司、鴻海精密股份有限公司及燿華電子股份有限公司等10家廠商(排列順序按筆劃多寡)。

(中時電子報)

土城區廠商協進會理事長吳銘裕（圖右）代表捐贈消防救災器材。（吳家詮翻攝）