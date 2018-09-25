高檢署駁回再議 「憲哥」愛子吳睿軒緩起訴確定

吳宗憲兒子吳睿軒涉恐嚇案緩起訴確定。（本報系資料照片）

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中時

綜藝天王吳宗憲的兒子吳睿軒上月在IG貼文揚言要炸台北市政府，引發喧然大波。士林地檢署傳喚吳後，給予吳睿軒緩起訴處分，期間1年，須支付國庫50萬處分金。檢方依職權將全案送高檢署再議，高檢署駁回再議，因此吳睿軒獲緩起訴確定，若1年內沒再犯罪，不會留下前科紀錄，將可望重返演藝圈。

藝名「鹿希派」的吳睿軒，因上月18日在IG貼文，「女友生病，要是沒有好起來，我就做炸彈、炸台北市政府、全民賠罪」，引發各界嘩然，吳宗憲不但怒斥兒子，還一度要求兒子退回演藝圈。

案經北市刑大科偵隊主動偵辦，警方通知吳睿軒說明後，依恐嚇公眾罪嫌將全案函送士檢偵辦。

士林地檢署8月24日首度傳喚吳睿軒，吳坦承貼文是由他撰寫，願配合檢方調查，庭訊後吳對於公眾人物發言不慎引起風波表示抱歉。

士檢認為，吳沒有前科，坦承犯行，表示後悔，犯後態度良好，經過這次司法程序應知所警惕，當庭要求吳書立悔過書，另須支付50萬處分金給國庫，給予緩起訴，期間1年。

士檢對吳睿軒案作為緩起訴處分後，即依職權將全案送高檢署再議。由於吳睿軒的處分金高達50萬，處分並不輕，高檢署認為緩起訴處分沒有問題，駁回再議，因此吳睿軒獲緩起訴處分確定。

依規定，吳睿軒在緩起訴1年期間內，繳清50萬元處分金，沒有再犯罪被起訴，緩起訴期滿後不會留下前科紀錄。

(中時 )

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