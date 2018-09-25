北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽 邀14國選手競技

2018年09月25日 19:02 中時 張朝欣

北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽，邀請14國200餘名選手競技。（張朝欣攝）

「2018IPC北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽」邀請14國上百名選手來台競技，將於10月初在北港鎮展開為期2天的賽事，25日主辦單位在北港朝天宮舉辦熱身賽，由台灣選手表演輪椅舞，祈求媽祖保佑賽事順利。

「北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽」去年首度在北港鎮舉辦，吸引8國上百名選手參與，讓北港小鎮躍上國際舞台，因此今年北港鎮公所、北港朝天宮與雲林縣政府決定擴大辦理，共有14國200餘名選手參賽。

25日主辦單位在北港朝天宮廟埕舉辦熱身賽，由副縣長丁彥哲、北港鎮長張勝智、朝天宮董事長蔡咏鍀共同主持，台灣排名第1的身障舞者陳森棋、台灣代表隊身障舞者許燕玉搭配站立舞者精彩演出，吸引現場民眾爭相合照留念。

朝天宮表示，墨西哥距離台灣1萬多公里，選手搭乘40多小時飛機、轉了4個機場，是路程最遠的選手。首次參賽的亞塞拜然位於西亞，距台灣約7000公里，也是個遙遠的國度，主辦單位克服萬難，才讓選手順利飛抵台灣。

主辦單位「中華民國輪椅體育運動舞蹈協會」理事長蔡秀慧表示，以往IPC輪椅舞蹈國際公開賽都是在北部舉行，去年首次在南部開賽，鼓勵不少南部身障朋友藉由舞蹈找到自信，10月6、7日邀請民眾前來北港鎮立體育館，一起為「輪椅天使」們加油打氣。

另外，舞蹈協會總幹事、北英獅子會會長鐘裘玟有感南部女性疏於健康檢查，並少有自我檢測的觀念，配合此次賽事在現場舉辦「乳房X光檢查」，提醒女性們「預防勝於治療」，熱愛運動之餘也要關愛自己。

(中時 )